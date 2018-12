Hrozba epidemie zažehnána? Počet pacientů s chřipkou klesá

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Statistický pokles patrně způsobil fakt, že lidé v období vánočních svátků tolik nenavštěvují lékaře. ČTK to řekla Jitka Luňáčková z českobudějovické krajské hygienické stanice.

"Jedná se o setrvalý stav. Počítáme s tím, že v lednu, kdy lidé začnou chodit více k lékařům, počet případů vzroste," uvedla dnes Luňáčková.

Nejvíce nemocných zůstává mezi dětmi do pěti let. Hygienici v této kategorii evidují 3273 pacientů na 100.000 dětí. Naopak nejméně případů je mezi seniory nad 60 let. U nich se vyskytuje 425 nemocných na 100.000 obyvatel.