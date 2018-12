V Česku přibylo 193 pacientů s HIV, 14 lidí na AIDS zemřelo

Od té doby lékaři evidovali celkem 3353 nakažených - 2886 mužů a 467 žen. Choroba AIDS propukla u 629 lidí. Zemřelo jich 298. Podle statistik testy odhalily infekci ještě u celkem 445 cizinců. Loni za celý rok v ČR přibylo 254 nových pacientů, předloni 286 a před třemi lety 266 případů.

"Do konce roku 2018 ve statistikách zbývá pouze měsíc prosinec, ale již je zřejmé, že se letošek nezařadí mezi černé roky v historii monitorování problematiky HIV/AIDS v České republice," uvedl výkonný ředitel spolku Red Ribbon Miroslav Hlavatý. Organizace se věnuje prevenci AIDS.

V listopadu diagnózu vyslechlo 15 lidí. Nejvyšší byl počet nových případů v srpnu. Přibylo 25 pacientů. Nejméně jich naopak bylo v červenci, a to 11.

Podle národní laboratoře připadá za celou dobu sledování v Česku na milion obyvatel 317 nakažených a asi 59 pacientů s AIDS. Nejvíc lidí se o své infekci dozvědělo mezi 25 a 34 lety. Celkem 55 osob zjistilo diagnózu až po šedesátce. Téměř pětina lidí se o své nákaze dozvěděla až v době, kdy už u nich propukla nemoc AIDS. Nejvíc infikovaných je mezi muži, kteří mají sex s muži.

Jen v listopadu experti provedli podle údajů laboratoře téměř 112.500 vyšetření. Z toho víc než 86.000 testů podstoupili dárci krve, orgánů a tkání. Na vlastní žádost se nechalo testovat 1674 lidí.

Odborníci poukazují na to, že mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. "V listopadu byly zaznamenány čtyři nové případy poslední fáze HIV infekce, tedy onemocnění AIDS, jeden pacient na toto onemocnění zemřel," upřesnil Hlavatý.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.

Česko patřilo dlouhodobě k zemím s nižším výskytem nákazy. Situaci zhoršil prudký nárůst počtu pacientů v posledních letech. Zástupci neziskových organizací i lékaři poukazují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit. Často spoléhají také na moderní léčbu, díky níž pacienti mohou žít výrazně déle. Experti ale zdůrazňují, že i když současná terapie má méně vedlejších účinků, přesto je stále nepříjemná a nemoc nevyléčí.