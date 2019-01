Nedostatkový lék? Digoxin už je ve skladech, byl přivezen ze Slovenska

— Autor: ČTK

Nedostatkový lék digoxin byl dovezen ze Slovenska, je v českých distribučních skladech a postupně se bude rozvážet do lékáren. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to řekl Českému rozhlasu Radiožurnálu. Do konce tohoto týdne, jak dříve informovalo ministerstvo, tak zřejmě lék nebude ve všech lékárnách. Mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová ČTK řekla, že dodání léku do lékáren bude podle odhadu lékárníků trvat několik dní. Digoxin se používá u léčby pacientů se srdečním selháním a s poruchami srdečního rytmu na zpomalení tepové frekvence.