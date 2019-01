Platy ve zdravotnictví stoupají. Sestry si přilepšily o 27 procent, lékaři o pětinu

— Autor: ČTK

Platy zdravotních sester vzrostly za pět let do roku 2017 o 27 procent, platy lékařů o pětinu. Doktorů za stejnou dobu o pět procent přibylo, sester bylo zhruba o 1,5 procenta méně. Odcházely zejména z akutní lůžkové péče, naopak v ambulancích jich přibylo. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) o personálních kapacitách a odměňování zdravotníků v roce 2017.