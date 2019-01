Ve Zlínském kraji se loni objevily dva nové případy HIV

V Česku loni od ledna do konce listopadu přibylo 193 nových pacientů s virem HIV, méně než v minulých letech, předloni bylo 254 nových pacientů, v roce 2016 testy odhalily virus u 286 lidí, což bylo nejvíce od počátku sledování. Celkem je od té doby v republice evidováno 3353 nakažených. Choroba AIDS propukla u 629 lidí, zemřelo jich 298. Nemoc AIDS loni propukla u 32 lidí a zemřelo na ni 14 nemocných.

Počet HIV pozitivních ve Zlínském kraji je druhý nejnižší mezi kraji. Méně nakažených je jich jen na Vysočině, kde je od začátku sledování evidováno 44 nakažených. Nejvíce, 1643, je jich v Praze, například v Jihomoravském kraji je evidováno 252 HIV pozitivních, v Olomouckém 79 a v Moravskoslezském 216.

Odborníci poukazují na to, že mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. Virus HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.

Česko patřilo dlouhodobě k zemím s nižším výskytem nákazy. Situaci zhoršil prudký nárůst počtu pacientů v posledních letech. Zástupci neziskových organizací i lékaři poukazují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit. Často spoléhají také na moderní léčbu, díky níž pacienti mohou žít výrazně déle. Experti ale zdůrazňují, že i když současná terapie má méně vedlejších účinků, přesto je stále nepříjemná a nemoc nevyléčí.