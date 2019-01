Nedostatkový Digoxin je na cestě do ČR: Ústav povolil dovoz dalších 10 200 balení

Zentiva výrobu léku přerušila kvůli změně názvu na jeho obalu. Obnovit výrobu plánuje na konci ledna. "Vzhledem k mimořádné situaci prosíme pacienty, aby se zbytečně nepředzásobovali, a lékaře, aby předepisovali pouze takové množství nezbytné na překonání tohoto období," uvedl SÚKL. Lékárny od čtvrtka mohly lék pro pacienty objednávat u distributorů.

Dnes jsme povolili dovoz dalších 10 200 balení léku Digoxin, opět ze Slovenska. S výrobcem – společností Zentiva – jsme neustále v intenzivním kontaktu. — SÚKL (@SUKLcz) 7. ledna 2019

Česká lékárnická komora varovala, že minulý týden dovezených 6000 balení nemusí být pro asi 350.000 českých pacientů, kteří digoxin užívají, dostatečných. Mluvčí komory Michaela Bažantová ve čtvrtek řekla, že při počtu 2800 lékáren jde přibližně o dvě balení pro každou.

Do distribučních skladů dorazil lék ve čtvrtek, do lékáren by se měl dostat do několika dní.

Digoxin se používá při léčbě pacientů se srdečním selháním a s poruchami srdečního rytmu ke zpomalení tepové frekvence.