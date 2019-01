Ministr Vojtěch zrušil konkurz na ředitele FN Ostrava. Proč? Odbory cosi naznačily

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Už teda opravdu nevím, kdo se do toho výběrového řízení přihlásí, na potřetí a do této situace. Nemluvě o tom, že ve stejné situaci jsme byli (loni) v dubnu," uvedla Sargová. Připomněla, že odbory se tehdy ohrazovaly proti Machytkovi, kterého ale ministr nakonec ředitelem stejně jmenoval.

Výběrové řízení opět skončilo nerozhodným výsledkem. Uspěl v něm lékař Jiří Havrlant. Účastnil se už loňského konkurzu, který rovněž skončil nerozhodně, ale ministr nakonec jmenoval Machytku.

Shodnou podporu výběrové komise nyní spolu s Havrlantem získala primářka Krevního centra FNO Zuzana Čermáková. Ministr ale tvrdí, že výběrem jednoho z těchto kandidátů by nepřispěl ke zklidnění situace ve zdravotnickém zařízení

"Nechápu, proč to teď rozhoduje takto. Předtím jsme taktéž křičeli a přes náš odpor ho stejně jmenoval. Teď my zaměstnanci chceme nového ředitele a chceme víceméně toho externího (Havrlant), ale jim to není po vůli," uvedla Sargová. Podle ní je navíc tímto postupem ponížen Havrlant, který už dvakrát uspěl v konkurzu.