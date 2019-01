Digoxinová krize končí? Zentiva dodá nově vyrobený lék příští týden

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Dovezené léky byly s 0,250 miligramy účinné látky. Česká lékárnická komora (ČLnK) upozornila na to, že čeští pacienti užívají většinou poloviční dávku.

"Tabletu Digoxin 0,250 mg můžete bezpečně půlit pro léčbu pacientů, kteří potřebují nižší dávkování," uvedla Zentiva. Lék užívá asi 350.000 Čechů, většinou kvůli poruchám srdečního rytmu nebo při srdečním selhání.

Lék se vyrábí z rostliny náprstníku (digitalis), která je v přírodním stavu jedovatá. Na trhu je už téměř 50 let, podle Zentivy to ale má vliv i na výrobní proces.

"Stále méně společností dokáže plnit své závazky, což byl i případ tohoto výpadku přípravku Digoxin, kdy jeden z dodavatelů účinné látky zastavil svoji činnost, a donutil tak naši společnost ke změně dodavatele," napsala firma. Podobně byla výroba přerušena už v roce 2014.

Léky ze Slovenska se do české distribuční sítě dostaly minulý týden ve čtvrtek. Lékárnická komora si tehdy stěžovala na to, že první dávka 6000 balení se dostala jen na ty, kteří si lék předobjednali, a přednostně byl dodáván do nemocničních lékáren.