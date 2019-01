Upravená studie o neškodlivosti očkování. Co hraje odpůrcům do karet?

Povinné očkování má kořeny již ve druhé polovině 18. století. Britský lékař Edward Jenner si totiž všiml u lidí, kteří prodělali kravské neštovice, že neonemocněli těmi běžnými. Na základě jeho objevu se díky povinnému očkování podařilo v roce 1940 zcela vymýtit neštovice.

Díky očkování přestalo být spousta chorob životu nebezpečných. Například borelioza, žloutenky všech typů, příušnice, spalničky, tetanus atd.

Zajímavý jev spojený s tímto rozporem je rekordní výskyt spalniček. V roce 2018 bylo zaznamenáno více případů než za poslední dva roky najednou. To by mohlo být v důsledku velkého množství neočkovaných dětí právě kvůli nedůvěře k očkování.

Strach z očkování

Dle studie nesoucí název The Vaccine Confidence Project profesorky Heidy J. Larssonové v roce 2016 nebylo očkováno téměř 10 % kojenců. Z toho polovina dětí žije ve vyspělých západních zemí, ačkoliv by více dávalo smysl, kdyby tyto děti pocházely spíše z rozvojových zemí se špatnou dostupností lékařské péče.

Z výše uvedené studie též vyplynul fakt, že Evropa je paradoxně nejskeptičtějším kontinentem, přestože Evropa nabízí nejkvalitnější lékařskou péči na jednoho obyvatele.

Na druhou stranu jsou i důkazy, které dávají za pravdu i skeptikům, avšak pouze v minimálním měřítku. Už v roce 2004 americký lékař Dr. William W. Thomson věděl, že výsledná data jsou lehce upravována. Ale až v roce 2014 po deseti letech sebral všechnu odvahu i hrdost a vystoupil na veřejnosti s tím, že již tehdy záměrně poupravili výsledky studie, aby neprokazovali riziko vzniku autismus.

„Lituji, že spolupracovníci a já jsme vypustili statisticky signifikantní informace v našem článku z r. 2004 publikovaném v Pediatrics. "Velmi se stydím, když potkám rodiny s autistickými dětmi, protože jsem přispěl k jejich problému,“ dodal.

V USA se tento skandál výrazně projevil u dětí v roce 2013, kdy autismem trpělo každé padesáté dítě v rozdílu s rokem 1980, kdy tímto hendikepem trpělo jen jedno z 50 tisíc dětí. Tudíž pravděpodobnost se zvýšila tisícinásobně.

V České republice máme v této problematice kontroverzní lékařku MUDr. Ludmila Elekovou, která na lékařských konferencích prezentovala výše uvedenou zfalšovanou studii Dr. Thomsona a je významným kritikem vůči některých typů očkování. Dle doktorky Elekové vzniklo očkování zejména proto, aby se předešlo úmrtí na nemoci typu výše uvedených (tetanus, neštovice, černý kašel, tuberkoloza, obrna). Zato dnešní očkování mimo tyto dávné smrtelné nemoci jsou dle jejích slov jen „na bebíčka“.

Kde je pravda?

Nají pravdu nebylo nikdy úplně jednoduché. Dnešní doba sociálních sítí však umožňuje diskuze nejen na lékařských konferencích, ale i na facebookových skupinách. Jedna z diskutujících přidala skeptický komentář k článku o zvýšeném množství spalniček v loňském roce na facebookové skupině Očkování: „Nechápu, co všem brání identifikovat problém, kterým rozhodně není pár odmítačů, ale celé ročníky s nedostatečnou imunitou. Proč je takový problém to říct? Ti rodiče, co mají malé děti, by měli především očkovat sebe a své rodiče.“

Další diskutující z facebookové skupiny zpochybňuje efektivitu očkování: „Např. moje děti dostaly černý kašel - dcera 3 roky po posledním očkování a syn 2 roky po posledním očkování, takže taky můžeme směle říkat, že byly nedostatečně očkované... Všechny epidemie, které proběhly v posledních letech v ČR postihovali převážně očkované lidi, spalničky zdravotníky - a příušnice mladé hokejisti - samozřejmě všichni byli nedostatečně očkovaní...“

Pod jiný příspěvek jeden z diskutujících napsal: „Je to dvojsečné, na jednu stranu plošné očkování chrání celou populaci, na druhou stranu je těžké to vysvětlit rodičům, jejichž dítě je očkováním zdravotně poškozené... chce-li stát povinné plošné očkování, mel by se v první řadě postarat o bezproblémovou vakcínu, což bohužel současná hexavakcina není..“

Pokud budeme bránit svým dětem v povinném očkování, jdeme do rizika vzniku možných epidemií, jako tomu bývalo v minulosti. Ale pokud budeme očkovat své děti úplně na všechno, nemusí to být pro zdraví a imunitu dítěte to nejlepší, protože čeho je moc toho je příliš, jak se říká.