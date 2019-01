Náhrada za Bulovku? Nová nemocnice by mohla vyrůst v Letňanech, navrhl Hřib

Možnost vybudovat v Letňanech obytnou čtvrť a nemocnici Hřib zmínil minulý týden v reakci na požadavek premiéra Andreje Babiše (ANO), který chce dotčené městské pozemky získat pro stavbu areálu pro státní úředníky. Tento záměr pražský primátor odmítl a označil za "úřednické ghetto."

Jako alternativu navrhl právě rezidenční čtvrť s nemocnicí, která by obsloužila jak Prahu, tak severní část středních Čech. Hejtmanka Pokorná Jermanová v pondělí uvedla, že by to představovalo ohrožení ekonomických výsledků oblastních nemocnic v Mladé Boleslavi a částečně i v Kladně a Kolíně.

Podle Hřiba není ke kritice důvod, protože nové zařízení by postupně nahradilo Nemocnici na Bulovce, kterou již nyní využívají i obyvatelé Středočeského kraje. Primátor se s hejtmankou telefonicky spojil a sdělil jí, že až budou mít plány nemocnice konkrétní obrysy, budou k jednání přizváni i zástupci kraje. Na únor nebo březen je také naplánováno jednání radních Prahy a Středočeského kraje o bližší spolupráci.

Přesun Bulovky do nového zařízení podle primátora dává ekonomický smysl. Město vlastní dvě třetiny areálu nemocnice, kterou provozuje ministerstvo zdravotnictví. Celý areál podle názoru primátora nelze reálně rekonstruovat do podoby, která by odpovídala moderním trendům v poskytování zdravotní péče, a výstavba nové nemocnice o několik kilometrů dál je lepší volbou.

V každém případě jde o lepší využití pozemků města než úřednická čtvrť, míní Hřib. "Chápu, že pan premiér usiluje o pohodlí svých úředníků. Ale doufám, že stejně tak on chápe, že já usiluji o kvalitní zdravotní péči pro pacienty. Chci, aby Pražané cestovali při návštěvě pražských nemocnic metrem, a nikoliv časem do doby Rakouska-Uherska," uvedl.

O možnosti postavit "úřednické městečko" Babiš mluví delší dobu. Bylo by to podle něj ekonomicky výhodné ve srovnání se současným stavem, kdy ministerstva sídlí v různých palácích v centru města a další prostory si pronajímají. Pozemky v Letňanech, o které by měl stát podle Babiše zájem, mají celkovou rozlohu 354.000 metrů čtverečních. V listopadu premiér uvedl, že v letňanském komplexu by mohlo být více než 10.000 zaměstnanců a výstavba by stála deset miliard korun.