Protipadělková směrnice EU? České lékárny mají obavy z pokut, ministr je uklidňuje

"Nemůžeme připustit, aby pacient nedostal svůj lék jenom kvůli tomu, že systém třeba nefunguje a nebude možné ho ověřit," řekl ministr. Centrální úložiště, na kterém budou nahraná data o každém balení léku v české distribuci, provozují společně výrobci sdružení v Národní organizaci pro ověřování pravosti léčiv (NOOL).

Lékárna si podle Vojtěcha už při přijímání léků od distributora ověří, jestli je kód balení evidovaný. Pokud nebude, má výrobce dva týdny na to, aby si lék z lékárny převzal zpět nebo kód například nahrál znovu. Pokud by se objevily problémy, může se podle ministra období bez sankcí ještě prodloužit. Jinak by hrozily až dva miliony korun pokuty.

Česká lékárnická komora namítá, že žádný padělek se v českých lékárnách a oficiální distribuci léků dosud neobjevil. "Volný trh platí i pro léky, přeprodávají se. Nemůžeme nikdy vyloučit, že sem bude dovezený lék, který padělkem bude," uvedl k tomu ministr. Podle Marka Hampla, předsedky Grémia majitelů lékáren, jsou náklady na zavedení kontroly léků v lékárnách kolem půl miliardy korun.

Nařízení EU také požadovalo, aby byla v lékárnách stejně jako u ostatních léčiv ověřována pravost také u vakcín. Výjimku mělo mít jen povinné očkování. Hrozilo, že si pacienti pro očkování nepovinná, jako jsou například vakcíny proti klíšťové encefalitidě nebo meningokoku, budou muset chodit od lékaře do lékárny a zpět.

Sněmovna ale do Senátu poslala takovou verzi návrhu změny zákona o léčivech, která zachovává stávající systém, kdy vakcíny mají přímo lékaři v ordinaci. "Jediné, o čem můžeme do budoucna jednat, je změna daného nařízení," řekl ministr.

EK podle něj bude vyhodnocovat, jak směrnici implementovaly jednotlivé země, a pak bude řešit případné problémy. "Nedokážu predikovat, jestli budeme muset naši legislativu třeba do budoucna změnit a nebo se bude jednat o výjimkách na úrovni celé Evropy," dodal.