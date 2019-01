Jak udržet mladé lékaře v Česku? Ministr Vojtěch přišel s návrhem

— Autor: ČTK

Ministerstvo zdravotnictví zvažuje zvýšení dotací na další vzdělávání lékařů po ukončení fakulty až na dvojnásobek, pokud se lékaři zavážou, že po určitý čas zůstanou pracovat v Česku. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Na stoupající počet lékařů, kteří odcházejí pracovat do zahraničí, upozornila ve čtvrtek Česká lékařská komora (ČLK). Odchody do Německa se podle ní za šest let zdvojnásobily.