Česko se epidemii chřipky nevyhne, ale vy můžete. Na co si dát v těchto dnech pozor?

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Životně důležitý vitamin D. Co dělat, když slunce nestačí?

Mladí a krásní: Jak se za 29 let změnili herci kultovního seriálu Beverly Hills 90210?

Právě touto roční dobou většinou zasahuje Českou republiku chřipková epidemie, což potvrdila serveru EuroZprávy.cz tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štepányová. „Chřipkové epidemie postihují Českou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem a březnem,“ uvedla.

Po celé republice došlo za poslední týden k nárůstu počtu případů o celých 25 %. Většina krajských hygienických stanic tak hlásí, že se nachází na pokraji epidemie, přičemž se očekává, že počet nemocných bude i nadále stoupat. Na epidemii, která se vyhlašuje při 1500 nemocných na 100 tisíc obyvatel, tedy s velkou pravděpodobností dojde.

V současnosti chybí k dosažení mety 1500 nemocných na 100 tisíc obyvatel už jen 53 lidí. Jsou však oblasti, kde je situace daleko horší už teď. V Jihomoravském kraji evidují přes 1750 nemocných, na Opavsku dokonce 2591 pacientů na 100 tisíc obyvatel. Nákaze zatím v probíhající chřipkové sezóně podlehlo jen několik lidí.

Je několik způsobů, jak se vyhnout nakažení, ač žádný není stoprocentně spolehlivý. Protože chřipka je přenosná vzdušnou cestou, lidé by měli dodržovat základní hygienické standardy jako je dodržování hygieny a mytí rukou. „Je možné se nakazit i z kontaminovaných předmětů, například podáním ruky, přes držadla v MHD či hračky,“ popisuje Štěpányová možné příčiny nákazy.

V České republice je rovněž problémem nízká proočkovanost. „Očkování je nejúčinnější ochranou proti chřipce, proto je doporučováno zejména u osob s oslabenou imunitou, chronickým onemocněním, s onemocněním srdce, starších lidí a těhotných žen,“ konstatuje Štěpányová pro EuroZprávy.cz.

Očkování je však nejvhodnější podstoupit již před začátkem chřipkové sezóny, nikoliv teď. „Dospělí a děti nad 6 let jsou chráněni asi za 14 dní od podání vakcíny. Děti do 6 let, pokud jsou očkovány proti chřipce poprvé, je nutno po 4 týdnech přeočkovat druhou dávkou,“ říká Štěpányová a dodává: „Imunita po očkování pak přetrvává 6 až 12 měsíců.“

Zatímco každoroční očkování patří k nejúčinnějším opatřením proti chřipce, antibiotika vám z ní rozhodně nepomůžou. Jsou totiž účinná pouze proti bakteriálním infekcím, nikoliv proti virovým onemocněním, jakým je právě chřipka. Pokud nedojde ke komplikacím, je její nejlepší léčbou klid na lůžku v teple domova.