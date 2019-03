Do nemocnic potečou desítky milionů, Evropská unie zafinancuje urgentní příjmy

"Tam, kde už mají plnohodnotné urgentní příjmy a dokázali by je propojit s lékařskou pohotovostní službou, by pak od 1. ledna 2020 měli hrazenu tuto službu prostřednictvím zdravotních pojišťoven," uvedla Vildumetzová. Praktičtí lékaři by měli mít povinnost tuto pohotovostní službu při urgentním příjmu vykonávat.

Ministr s hejtmany řešil i dotace na rezidenční místa pro absolventy lékařských fakult, kteří se chtějí stát praktickým lékařem a musejí se pro samostatný výkon této práce pod dohledem vzdělávat. Vojtěch chce vytvořit po republice pásma, podle kterých by se odstupňovala výše dotace. Vyšší podporu mají získat absolventi, kteří by zamířili do okrajových částí regionů, ve kterých je praktických lékařů nedostatek.

Kraje vítají pokračování projektu Ukrajina, který usnadňuje příchod lékařů z Ukrajiny do Česka. Podle Vildumetzové se bez nich většina krajů neobejde, a to především na interních odděleních. Hejtmani rovněž podporují změnu legislativy k aprobačním zkouškám pro zdravotníky ze zahraničí. "Tito zdravotníci samozřejmě po nástupu musí pracovat pod odborným vedením a je třeba, aby si aktivně doplňovali znalosti," dodala Vildumetzová.

Vojtěch hejtmany požádal, aby ve svých nemocnicích nabídli zdravotníkům očkování proti spalničkám, případně zmapovali na základě odběrů množství jejich protilátek. Do konce dubna mají ministra informovat o tom, jaký je v jednotlivých nemocnicích stav.

V neděli v televizních Otázkách Václava Moravce Vojtěch uvedl, že počet onemocnění spalničkami může letos v České republice vzrůst až na tisícovku. Od začátku roku onemocnělo spalničkami už téměř 370 lidí.