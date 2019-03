Povinné očkování do školky se nezruší. Situace je kritická, vrací se nebezpečné nemoci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V současné situaci resort zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) neuvažuje, že by zrušil podmínku očkování dětí pro přijetí do školky. Je kritizovaná, protože v pěti letech věku už neplatí a všechny děti musí být do školky přijaté. Podle Vojtěcha zatím nebude zavedeno ani plošné očkování dospělých proti spalničkám, kterých v Česku přibývá. Řekl to na dnešním veřejném jednání k očkování v Senátu.