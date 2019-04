Výdaje českých domácností na zdraví? WHO je velmi znepokojena

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Méně než jedno procento českých rodin vydá podle Světové zdravotnické organizace (WHO) za zdravotní péči přes 40 procent svých příjmů. Ve srovnání se světem je to minimum. V některých zemích Evropy je to i deset procent domácností. Novinářům to dnes řekl šéf české kanceláře WHO Srdan Matič.