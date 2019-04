Léčba Parkinsonovy choroby bude dostupnější. Co ministerstvo chystá?

Choroba, kterou trpí asi 50.000 Čechů, se nedá vyléčit, včasným nasazením léků dodávajících chybějící látku dopamin nebo operací lze ale zmírnit příznaky. Pacienti se podle Prymuly brzy dočkají plné úhrady tabletové formy léku, která je pro většinu z nich stěžejní léčbou. Dosud doplácejí asi 100 až 200 korun.

Pracovní skupina na ministerstvu se podle Prymuly zabývá také mezioborovou spoluprací neurologů a psychiatrů. "Podařilo se nám definovat a schválit sdílený zdravotní výkon," řekl předseda České psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martin Anders. Díky tomu budou pojišťovny současnou péči obou specialistů hradit, musí se ale nejprve vzdělat ve speciálním kurzu.

Tři centra v Praze, Brně a Olomouci, která se o pacienty starají, by měla získat statut specializovaných center, která mají ze zákona přiznané například platby pojišťoven za některé výkony a léky, které jiné nemocnice nemohou předepisovat. Podle Prymuly bude výzva, do které se mohou hlásit, vydána do čtyř měsíců.

Většímu počtu pacientů by mohla být dostupná i operativní léčba, takzvaná hluboká mozková stimulace. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka by se měly počty operací navýšit zhruba o pětinu ročně. Při zákroku se zavádějí pacientovi do mozku elektrody. "Elektrické pulzy dokážou nahradit chybějící dopamin a pacientovi pomoci do té míry, že vede kvalitní život," vysvětlil Anders. Zlepšení po operaci zaznamená asi 60 procent pacientů.

Dosud podstoupila operaci přibližně dvě procenta nemocných, pomoci by podle vedoucího Centra pro intervenční terapii motorických poruch při Neurologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Roberta Jecha mohla deseti až patnácti procentům nemocných. Čím dříve se nemoc, jejímiž prvními příznaky jsou také deprese, odhalí, tím úspěšnější může být podle odborníků léčba.

Každý rok diagnostikují lékaři v Česku 1000 až 1500 nových případů. Každý desátý nemocný uslyší tuto diagnózu už před 40. rokem. U mladších pacientů je potvrzena souvislost s mutacemi genů.

Vedle 50.000 léčených pacientů je v Česku řada dalších, kteří o nemoci nevědí. Postihuje nejčastěji starší 50 let, více muže. Choroba narušuje schopnost pohybu a neustále se zhoršuje. Její příčinou je odumírání nervových buněk, které produkují dopamin a další přenašeče v mozku. Kromě příznaků ovlivňujících pohyb nemocné postihují také deprese, úzkost či poruchy spánku.