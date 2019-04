Jaké byly platy lékařů a sester v roce 2017? Podívejte se na zajímavou statistiku

Medián výdělku lékařů byl s částkou 55.283 korun více než dvakrát vyšší než medián platů a mezd všech zaměstnanců. Ve srovnání s ostatními vysokoškoláky s magisterským a doktorským vzděláním to bylo podle statistiků 146 procent.

Výše platů a mezd lékařů se liší regionálně. "Nejvyšší medián mezd a platů nemají na rozdíl od mnoha jiných profesí lékaři v Praze, ale v Královéhradeckém kraji. V roce 2017 šlo o 63.200 korun. Praha se dělí o druhé místo spolu s Moravskoslezským krajem, tam lékaři vydělávali 58.300 korun," uvedla Helena Chodounská z Odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Na opačném konci žebříčku se umístili lékaři ve Středočeském kraji, kteří pobírali o zhruba 21.000 korun méně než v Královéhradeckém kraji.

Podle průzkumu společnosti Health Care Institute jsou platy nejčastějším důvodem, proč lékaři zvažují odchod do zahraničí. Mezi studenty českých lékařských fakult o tom uvažuje asi pětina, kolem třetiny na 11 a více let.

Po odchodu do zahraničí většina mediků podle průzkumu očekává nástupní plat nad 35.000 korun měsíčně, pětina víc než 50.000 korun. Po atestaci doufají v platy nad 50.000 korun, pětina přes 100.000 korun. Jejich kolegové, kteří chtějí zůstat v českém zdravotnictví, čekají většinou nástupní plat do 35.000 korun, třetina do 30.000 korun. Po atestaci necelá pětina čeká plat mezi 30.000 a 40.000 korunami, necelá třetina do 50.000 korun a téměř čtvrtina 50.000 až 60.000 korun.

Medián všeobecných sester a porodních asistentek byl předloni 31.464 korun. Vydělají tak podle ČSÚ 110 procent mediánu mezd všech zaměstnaných žen s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním. Nejvíce, přes 35.000 korun, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, naopak nejméně ve Zlínském kraji.

V zaměstnaneckém poměru pracovalo podle ČSÚ v roce 2017 v českém zdravotnictví 26.000 lékařů, 21.000 všeobecných sester a porodních asistentek se specializací a 58.000 všeobecných sester a porodních asistentek. Další lékaři mají své vlastní ordinace. Lékaři ve státních nemocnicích jsou odměňováni podle státem nařizovaných platových tabulek, v krajských, městských či soukromých dostávají smluvní mzdy.