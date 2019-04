Novela zákona o léčivech reaguje i na brexit, usnadní dovoz léků

Novela zákona o léčivech, která zavádí emergentní systém dodávek léků do lékáren, reaguje podle ministerstva zdravotnictví také na brexit. Usnadní případný dovoz léků z Velké Británie. Ministerstvo předložilo návrh do meziresortního připomínkového řízení, informovalo dnes v tiskové zprávě. Spolu se související novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění by zákon měl nabýt účinnosti v prvním čtvrtletí roku 2020.