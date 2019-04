Peníze pro krajské nemocnice? Vyvstal problém, bude se dál vyjednávat

Podle odborů zdravotníci v krajských nemocnicích nedostali od začátku roku přidáno tolik, kolik jim bylo slíbeno. Platy v nemocnicích měly růst podle nařízení vlády o sedm procent. Sestry pracující v nemocnicích u lůžek na tři směny měly mít zvýšený příplatek. "Jde zejména o zvláštní příplatek 5000 korun, který sestry v mnoha případech nedostaly," řekla po jednání předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Více se k tomu odbory vyjádří na tiskové konferenci v 11:00.

Nemocnice dostaly letos 15 miliard korun navíc. Kraje měly předložit ministerstvu zdravotnictví údaje, kolik peněz jim letos půjde do nemocnic prostřednictvím úhradové vyhlášky. Ta na základě dohody mezi zdravotními pojišťovnami a všemi segmenty péče vypočítává, jak bude zdravotní péče hrazena. Většina to podle Vildumetzové udělala. "U těch, které data nepředaly, to bereme tak, že ten problém nemají," řekl ministr. Týká se to podle něj jednotlivých nemocnic.

Jednotlivé kraje postupně s resortem zdravotnictví jednají. "Až všechny kraje projdou tím kolečkem na ministerstvu zdravotnictví, tak bude znovu společná schůzka, kde to vyhodnotíme," dodala hejtmanka.

Největší problém je podle ní to, že se dříve uzavře dohoda ohledně úhrad a až potom se jedná o navýšení platů. "Parametry úhradové vyhlášky se schválí v polovině roku, ale v té době se ještě neví, jaké navýšení platů a zvláštních příplatků bude. Kraje pak navýšení, které vláda schválila třeba v prosinci, v úhradách nemají," dodala s tím, že se bude hledat systémové řešení, aby kraje podobně situaci nemusely řešit každý rok.

Nařízení o platech je v kompetenci ministerstva práce, úhradová vyhláška v gesci zdravotnictví. "Jsem přesvědčená, že kraje dostaly peníze na zvláštní příplatek prostřednictvím úhradové vyhlášky, problém je s penězi na navýšení mezd," uvedla. Kraje podle ní mají od Vojtěcha příslib, že pokud by se u některé nemocnice potvrdilo, že finanční prostředky neobdržely, bude jednat se zdravotními pojišťovnami.

Podle analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se v posledních letech rozevřely nůžky mezi platy ve státních nemocnicích, které se musí řídit tarifními tabulkami danými nařízením vlády, a smluvními mzdami. Ty vyplácejí nemocnice zřizované kraji, obcemi nebo soukromníky. Rozdíl u všeobecných sester byl v roce 2017 průměrně asi 6400 korun.

Za pět let do roku 2017 podle dat ÚZIS rostly odměny sester o 27 procent. Všeobecné sestry a porodní asistentky v roce 2012 pobíraly zhruba 26.700 korun a v roce 2017 téměř 34.000 korun. Nejvíce, přes 35.000 korun, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, naopak nejméně ve Zlínském kraji.