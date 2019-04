V Česku víc řádí pneumokok. Tyto dvě skupiny populace jsou nejohroženější

Novinářům to řekla vedoucí Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy Jana Kozáková. "Lze vypozorovat vzestup celkové nemocnosti infekčních pneumokokových onemocnění a vzestup věkově specifické nemocnosti dětí do 11 měsíců a mezi jedním a čtyřmi roky i vysoké nemocnosti a počtu úmrtí seniorů," uvedla.

Tyto dvě skupiny populace podle ní pneumokok obecně nejvíce ohrožuje. Zatímco v roce 2017 mělo v ČR pneumokokovou infekci 15 dětí do pěti let a 238 lidí starších 65 let, loni to bylo 25 dětí a 256 seniorů v uvedených věkových kategoriích.

Pneumokok patří do skupiny stroptokokových bakterií. Vyskytuje se běžně v ústech, v nosu či nosohltanu. U zdravých lidí nemusí podle lékařů způsobit žádné onemocnění, ale při oslabení imunity třeba v důsledku virózy může být i příčinou velmi závažných nemocí, jako je otrava krve, těžký zápal plic či meningitida, tedy zánět mozkových blan. Mezi lidmi se pneumokok šíří vzduchem při prskání či kýchání.

Z údajů Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy vyplývá, že v loňském roce čelilo v ČR velmi vážnému onemocnění v důsledku pneumokokové infekce celkem 481 lidí, což bylo o 37 víc než o rok dříve. Podle předběžných zjištění laboratoře na pneumokokové nákazy zemřelo 80 až 85 lidí, řekla Kozáková.

Příčinou vyššího výskytu pneumokokových nákaz byla podle ní zřejmě větší epidemie chřipky v loňském roce. Ačkoli se nejedná o žádné enormní zvýšení, neměli by lidé odmítat možnost nechat se očkovat, řekla.

Očkování proti pneumokokům je pro děti částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou je aplikace všech dávek očkovací látky do sedmého měsíce věku dítěte a přeočkování do 15 měsíců věku. Pojištěnci nad 65 let mají od začátku loňského roku očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokům zdarma.

Obecně podle Kozákové v současnosti proočkovanost proti pneumokokovi spíš klesá, i když mezi staršími lidmi naopak roste. V roce 2013 činil podíl očkovaných proti pneumokokovi kolem 80 procent, nyní je to asi 60 procent, uvedla. Nárůst u starších lidí si vysvětluje tím, že častěji poslechnou lékaře, kteří doporučují spojit očkování proti pneumokokovi s vakcínou proti chřipce. Aby se pneumokokové infekce přestaly objevovat, musela by být proočkovanost obyvatelstva kolem 90 procent, dodala Kozáková.

O očkování se v poslední době mluví hlavně v souvislosti s rostoucím výskytem spalniček. Odborníci spojují nárůst počtu případů této nemoci s odmítáním očkování.