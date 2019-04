Stát ruinuje české zdravotnictví? Lékaři otevřeně přiznali, co se děje

Administrativa. Slovo, které nerado slyší mnoho lidí, obzvlášť lékaři však v posledních letech patří k nejhlasitějším kritikům přebujelé administrativy, která doprovází jejich profesi. Už tento týden je čeká důležitá debata na pražské interaktivní konferenci Společnosti všeobecného lékařství, které se má účastnit na 1400 lékařů.

Jedním z nich bude MUDr. Otto Herber, který bude o výše zmíněném tématu na konferenci přednášet. Ten považuje za neuvěřitelné, že i v dnešní technologicky vyspělé době chybí lékařům systematická on-line komunikace. „Přepisujeme a opisujeme, posíláme si papíry jak v rámci polikliniky, tak po ČR,“ konstatuje zkušený praktický lékař z Kralup nad Vltavou.

Za největší absurditu považuje „lístek na peníze“ – poukaz, který má ubezpečit instituce, že pacient je stále pacientem. „Přichází si pro něj 1–2× do měsíce, přestože jsem sociální správě i zaměstnavateli dal vědět vypsáním neschopenky, že pan XY je nemocen a je nemocen až do doby, než jim dalším dílem neschopenky dám vědět, že nemoc skončila,“ popisuje Herber.

Spolu s ním bude k tématu hovořit i pražský praktický lékař MUDr. Cyril Mucha, který si mezi kolegy udělal průzkum, které administrativní úkony jim zaberou nejvíce času. Dotazník vyplnilo 100 praktických lékařů, z poloviny šlo o soukromé a z druhé o podnikové lékaře. Výsledky jsou pozoruhodné.

„Všichni označili současnou administrativu za nadbytečnou, nejvíce z nich napsalo, že jim zabírá 40–50 % jejich pracovní doby. Přes 90 % dotázaných vnímá, že administrativy každoročně přibývá a za nejhorší považují vyplňování nesčetných formulářů pro Českou správu sociálního zabezpečení, poté zprávy pro komerční zdravotní pojišťovny a vypisování papírů kvůli lázním,“ říká Mucha.

Kromě Herberem zmíněného „lístku na peníze“ označují lékaři za zbytečnost i ručně vyplňované formuláře pro vyšetření na CT či magnetické rezonanci nebo povinné hlášení o spotřebovaných očkovacích látkách. „Stejně tak nechápu vypisování potvrzení o schopnosti studovat vysokou školu – za 30 let praxe jsem nezažil, že by někdo nemohl na vysoké škole studovat,“ dodává Herber.

Adam Vojtěch (ANO) | foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

Současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) praktickým lékařům slibuje, že je odbřemení od přebytečné administrativy. V této souvislosti mluví především o elektronizaci zdravotnictví, která má sloužit ke sdílení informací a zefektivnění péče.

„Praktici jsou u nás nedostatkové zboží. Je to segment, který nebyl dlouhodobě příliš podporován ani ze strany ministerstva zdravotnictví. To se bohužel projevuje i na tom, že praktičtí lékaři pro dospělé i děti jsou nejstarší odbornosti v České republice. To potřebujeme změnit, protože primární péče má být základem každého dobře fungujícího zdravotnictví,“ uvedl Vojtěch počátkem března pro Zdravotnický deník.

Právě reforma primární péče bude klíčovým tématem konference. „Primární péče, zajištěná praktickými lékaři, je základem fungujícího zdravotnictví a má zásadní vliv na zdravotní stav celé populace a dlouhodobou ekonomickou udržitelnost celého zdravotního systému,“ vysvětluje předseda Spolčenosti všeobecného lékařství MUDr. Svatopluk Býma.

Proces zavádění novinek však vidí jako běh na dlouhou trať, který může trvat až osm let. „Některé aktivity musíme odzkoušet na pilotních projektech, protože ne vše, co je v zahraničí na západ od nás, lze automaticky přenést do podmínek v ČR,” uzavírá Býma.