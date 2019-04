Zaplaví Česko marihuana? Distributor zahajuje produkci, poptávka roste

Kanadská společnost Tilray se touží stát první globální společností, která legálně obchoduje s konopím. Už 21 členských států Evropské unie legalizovalo použití konopí pro léčebné účely a Tilray distribuuje produkty do 13 z nich včetně České republiky.

V tuzemsku je využití konopí pro léčebné účely legální od dubna 2013 a ČR se tak zařadila mezi první země, kde se rostlina pro léčbu legálně využívá. K pacientům se však konopí dostávalo pomalu, brzdily jej problémy s elektronickými recepty, vysoká cena i nezájem lékařů o jeho předepisování.

Dnes už je situace jiná. Počet lékařů, kteří mohou konopí předepisovat se násobně zvýšil na 60, a ač nejsou známá přesná čísla, roste i počet pacientů, kteří si pro recept na tuto rostlinu zajdou. Klesla totiž i cena, dnes se pohybuje kolem 200 korun za gram, přičemž levnější je konopí ze zahraničí.

I proto kanadský Tilray minulou středu otevřel svou první evropskou farmu v portugalském Cantanhede. Společnost stála 20 milionů eur (přes půl miliardy korun) a kromě toho, že má pro místní přinést až 200 pracovních míst, má od léta zajišťovat produkci konopí po celé Evropě včetně Česka.

„Doufáme, že začneme s exportem z Portugalska do Evropské unie už toto léto, stejně tak i do Jižní Afriky, Austrálie a na Nový Zéland,“ uvedl šéf Tilraye Brendan Kennedy pro The Brussels Times. Do budoucna se chce kanadská firma dostat i na trhy v Irsku, Velké Británii, Francii nebo Itálii.

Čeští lékaři očekávají, že se počet pacientů, kteří si o recept na léčebné konopí zažádají, nadále stoupat. Konopí má za cíl ulevit lidem od trvalé bolestí, např. při léčbě rakoviny či po operacích. Pomoct však může i těm, kteří trpí nechutenstvím nebo špatně spí.

„Setkáváme se často s tím, že bolest limituje pacienty v práci, a léčebné konopí rozšiřuje možnosti, jak je nenechat zbytečně trpět,” říká MUDr. Marek Hakl, který působí na Klinice algeziologie a preventivní péče a Chirurgické klinice FN Brno a LF MU Brno. Jen do jeho ordinace si pro konopí pravidelně chodí přibližně 30 pacientů.

Nejvhodnějším způsobem podávání konopí jsou podle Hakla kapsle, protože umožňují konopí přesně dávkovat, jelikož každá kapsle má stejnou účinnost. Konopí mohou pacienti užívat i jinými způsoby: v čokoládě, inhalací pomocí vaporizéru nebo perorálně. Jeho schopnosti se však nesmí přeceňovat. „Nejde o všespásnou léčbu, spíše doplněk současné standardní léčby,“ vysvětluje Hakl.

Zatímco legálního léčebného konopí se od roku 2014 v Česku prodalo pouze 7 kilogramů, nelegálního psychotropního konopí se podle odhadů odborníků vypěstuje přibližně 20 tun ročně. Podle loňské zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost se Češi nadále drží v čele žebříčku uživatelů konopí.