Může si neočkované děti odvést sociálka a jaké sankce hrozí jejich rodičům? Zeptali jsme se na ministerstvu zdravotnictví

Zatímco z dětí, které se narodily v roce 2010, jich bylo do tří let věku alespoň jednou vakcínou očkováno 97%, mezi těmi, které se narodily v roce 2015, to bylo už jen 93%. Nejhorší čísla má Praha, kde je to jen 86%. Podle resortu zdravotnictví je to proto, že je zde nejvíce odpůrců očkování.

Ještě více alarmující jsou čísla u očkovanosti v případě vysoce nakažlivého onemocnění, spalniček. V roce 2007 mělo očkování zhruba 98% dětí do tří let. Od roku 2013 podíl každoročně klesá. Předloni bylo očkovaných necelých 84% chlapců a děvčat.

Podle informací ministerstva zdravotnictví za týden přibylo dalších 19 případů spalniček. Nejvíc nových případů bylo v Praze a ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Letos spalničkami onemocnělo 523 lidí. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu ministerstva zdravotnictví.

Nemoc se v populaci nešíří, pokud je očkovaných 95% procent populace, což Česko dosáhlo naposledy před pěti lety. Povinné je očkování dětí mezi 13. a 18. měsícem věku a přeočkování v pěti až šesti letech. Přesto někteří rodiče své děti očkovat nedávají.

Sankce a další postihy pro odpůrce očkování

Těmto rodičům, kteří odmítají očkovat své dítě povinnými vakcínami, hrozí, že jim bude uložena přímá sankce ve výši až 10 000 Kč. „Odmítnutí očkování lze odůvodnit pouze trvalou kontraindikací potvrzenou lékařem, nikoliv však pokud jde o otázku vlastního dojmu, že je očkování škodlivé. To v našich podmínkách není právním důvodem“, sdělila serveru EuroZprávy.cz ředitelka Odboru komunikace s veřejností ministerstva zdravotnictví ČR, Gabriela Štepanyová.

Tato pokuta není multiplikovaná, tj. nenásobí se, pokud by rodič např. pokutu zaplatil a stejně se rozhodl dítě dál neočkovat. „ Nemyslíme si, že bychom takovýmto sankčním mechanismem zvýšili proočkovanost,“ upozorňuje Štepanyová. „ MZ (ministerstvo zdravotnictví) chce jít cestou edukační a nikoliv zavádět přísné pokuty.“

„Jsme však pevně přesvědčeni, že povinnost očkování je na místě, a proto přistupujeme k nepřímé povinnosti, kdy je motivací možnost navštěvovat předškolní vzdělávání pouze pro očkované děti,“ odkazuje Štepanyová na zákon, podle něhož dítě, které není řádně naočkované povinnými vakcínami, nemůže nastoupit předškolní docházku do mateřské školy. „Tato konkrétní omezení v praxi funguje lépe, než peněžní sankce.“

Role orgánů sociálně právní ochrany dětí a Ústavního soudu

Samotné odmítnutí dítě neočkovat a tak jej potenciálně ohrozit na zdraví není dostatečným důvodem, aby dítě bylo odebráno rodičům orgány sociálně právní ochrany děti. „ Rozhodně nehrozí, že by dítě bylo rodičům odebráno orgány sociálně právní ochrany dětí z důvodu nenaočkování povinnou vakcínou,“ uvádí Štěpanyová.

Někteří lékaři nahlašují rodiče, kteří odmítají očkovat své děti, sociálce s tím, že odmítání vakcín bez řádného důvodu je zanedbáním péče, uvedly v dubnu minulého roku Lidovky.cz. Případy však projednává krajská hygienická stanice, nikoli orgány sociálně-právní ochrany dětí. Do jejich do působnosti taková záležitost nepatří a ony nemohou posoudit, zda na straně dítěte neexistují důvody pro neprovedení povinného očkování.

V roce 2016 se Ústavní soud zastal rodičů, kteří dostali pokutu za to, že nenechali naočkovat své dítě povinnou hexavakcínou. Podle Ústavního soudu může být důvodem pro odmítnutí očkování náboženství i svoboda svědomí v širším smyslu. Zdůraznil, že to lze aplikovat jen ve skutečně výjimečných případech tak, aby se nenarušila proočkovanost obyvatelstva.

Ústavní soud též dodal, že právní úprava povinného očkování se nicméně verdiktem soudu nemění a vakcinace stále zůstává podmínkou přijetí do mateřské školy. Podle Ústavního soudu je veřejná ochrana zdraví důležitější než právo rodiče na výchovu.

Názory na očkování v ČR

Podle dubnového průzkumu zaměřeného na stanoviska Evropanů k vakcínám se tři čtvrtiny oslovených Čechů myslí, že opomíjení očkování může vést k závažným zdravotním problémům. Devět z deseti Čechů zase řádné očkování považuje za více či méně důležité.

Zároveň ale 45% Čechů uvedlo, že očkování může přivodit nemoc, proti níž má pacienta ochránit. 53% respondentů se domnívá, že vakcíny mají závažné vedlejší účinky. Obě tvrzení o škodlivosti vakcín jsou dle odborníků zcela mylná.

Ačkoliv skepse vůči vakcínám je přisuzována především dezinformacím na internetu, v ČR ji šíří i někteří lékaři. Podle studie Evropské komise z minulého roku v České republice jen dvě třetiny lékařů tvrdí, že vakcíny proti spalničkám jsou bezpečné.