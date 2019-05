Krize ve zdravotnictví: Od roku 2010 v nemocnicích ubyly dva tisíce sester

Průměrný věk sester je podle statistik 46 let, asi šestina je starší 60 let. V nemocnicích jich v akutní lůžkové péči pracuje asi 45.000. Zatímco z akutní péče sestry posledních několik let odcházejí, mírně jich přibývá v ostatní lůžkové péči, kam se řadí léčebny dlouhodobě nemocných, nemocnice následné péče a podobná zařízení.

"Pokles mezi lety 2017 a 2018 byl 0,29 procenta. Trend už není tak negativní," doplnil Dušek. Podle něj v té době dva velcí poskytovatelé zdravotní péče změnili zaměření z akutní do následné péče, což data ovlivnilo. "Vypadá to, že nárůst počtu praktických sester vyrovnával chybějící všeobecné sestry," dodal. Na konferenci zaznělo, že v nemocnicích někdy kvůli nedostatku personálu středoškolsky vzdělané praktické sestry dělají práci, kterou by správně měly odvádět všeobecné sestry.

Místopředseda odborového svazu Lubomír Francl poukázal vedle špatného pracovního zařazení sester na nízké odměny. Problematický je také stres v práci, zhoršené vztahy, nedostatečné uznání veřejnosti a nízká prestiž povolání, která vede i ke sníženému zájmu o studium na zdravotnických středních školách. Odbory poukazují na platy a mzdy sester dlouhodobě.

Podle Duška byl loni průměrný plat všeobecné sestry v akutní lůžkové péči přes 38.500 korun, meziročně se zvýšil o 12 procent, za posledních pět let o 41 procent. Letos očekává průměr přes 42.000 korun. Mezi platy ve státních nemocnicích a mzdami v soukromých, krajských či městských je ale rozdíl několika tisíc korun měsíčně. Odbory si stěžují, že ministerstvem slíbené příplatky vedení menších nemocnic často sestrám nedá, nebo jim o stejnou částku sníží odměny.

Platy ve státních zařízeních měly podle nařízení vlády letos vzrůst v průměru o sedm procent, další 3000 korun navíc dostaly zdravotní sestry u lůžek ve směnném provozu. Rostoucí platy a mzdy pomohly podle odborů personální situaci stabilizovat, situace je ale v regionech různá. Některé kraje jednají s ministerstvem zdravotnictví, protože peníze na přidání sestrám nemají. Podle resortu ale zdravotní pojišťovny přidaly nemocnicích na péči meziročně dost peněz navíc, aby platy zvyšovat mohly.