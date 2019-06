Spalničky se šíří, efekt očkování slábne. V Česku bylo letos již 545 případů

Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění. Nemoc se šíří kapénkami, od nakažení se projeví za jeden až tři týdny. Při léčbě je povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po sedm dní od objevení vyrážky. Vyšetřeni musejí být všichni, kdo se s nemocným setkali a mohli se nakazit.

Za celý loňský rok bylo 203 nemocných, letos už je to více než dvojnásobek. Za uplynulý týden přibylo po dvou nemocných v Jihomoravském a Plzeňském kraji a v Praze, kde zatím bylo případů nejvíc. Jeden nakažený byl také v Ústeckém a Pardubickém kraji.

Prvními příznaky onemocnění jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek, někdy bílé tečky v ústech. Později se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.

Kdo spalničky prodělal, zůstává proti nemoci imunní celoživotně. Nemoc se v populaci nešíří, pokud je očkovaných 95 procent populace, což Česko dosáhlo naposledy před pěti lety. Podle odborníků proočkovanost snižuje také odmítání či odsouvání očkování některými rodiči. Ani očkované dospělé nemusí vakcína chránit stoprocentně.

