E-neschopenky se budou plně testovat od října. Hrozí kolaps systému? Opozice má obavy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nové elektronické neschopenky, které by se měly povinně používat od příštího roku, začnou úřady, lékaři a zaměstnavatelé plně testovat letos v říjnu. Papírové tiskopisy o pracovní neschopnosti se od ledna ale ještě úplně nezruší. Úředníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) je budou zpracovávat a údaje z nich do počítačů přepisovat až do konce roku 2021. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekl ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček.