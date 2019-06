Úhrada zdravotní péče? Jednání lékáren a pojišťoven skončilo fiaskem

Podle Hampela lékárny žádaly aspoň 400 milionů korun navíc, protože náklady na letošní zavedení evropské protipadělkové směrnice stálo lékárny 600 milionů korun. Pojišťovny nabízely podle mluvčího VZP Oldřicha Tichého 340 milionů korun. Z veřejného zdravotního pojištění mají lékárny asi miliardu korun ročně.

Příjmy lékáren jsou kromě marží na léky a úhradami od pojišťoven tvořené také takzvaným signálním výkonem, tedy platbou za vydání jedné položky na receptu. Tato položka nahradila zrušené regulační poplatky, které hradili pacienti. Pojišťovny nabídly 12 korun, Hampel požadoval 18 korun. Další dva spolky, které za lékárníky také jednají, žádaly 15 korun. "Prostor k jednání vidím kolem 16 korun," dodal Hampel.

Podle koordinátorky segmentu domácí péče nebyl návrh pojišťoven přijatelný. "Sestry nám odcházejí do nemocnic, kde mají vyšší platy," řekla po jednání ČTK. Žádaly proto navýšení úhrad, třeba rozložené do dvou let. "Bylo nám řečeno, že práce sestry v domácí péči je méně náročná," dodala s tím, že málokdo vydrží práci dělat déle než dva roky. Další jednání do středečního závěrečného podle ní zřejmě nebude.

Ministerstvo zdravotnictví informovalo, že v dohodách pro příští rok byly zakotveny změny úhrad zejména v primární péči. Pro praktické lékaře bylo letos vyčleněno 17,1 miliardy korun, pro příští rok byl dohodnutý nárůst o 900 milionů. Stomatologové měli letos k dispozici 13,4 miliardy korun. Příští rok se počítá se 734 miliony navíc, z nichž 230 milionů Kč půjde na stomatologické výrobky. Oblast gynekologie letos měla dohodnutých 4,4 miliardy korun, navíc bude v roce 2020 asi 227 milionů.

Zdravotní pojišťovny pro většinu ostatních segmentů počítají s navýšením zhruba o čtyři procenta proti letošnímu roku. S penězi navíc počítají také na urgentní příjmy, které nemocnice postupně budují.

S tím, že se o rozdělení peněz z veřejného zdravotního pojištění, dohodnou přímo pojišťovny se zástupci jednotlivých segmentů péče, počítá zákon o veřejném zdravotním pojištění už od roku 1997. V minulých letech byly dohody obvykle jen v menších segmentech, pro ostatní stanovovalo úhrady ministerstvo. Loni se poprvé podařilo uzavřít dohody u všech segmentů. Také letos ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v době zahájení jednání deklaroval, že kdo se nedohodne, nedostane lepší podmínky, než pojišťovny navrhují.