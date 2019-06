Akutní a domácí péče v ohrožení? Úhrady na rok 2020 stále nejsou dohodnuty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na úhradách zdravotní péče pro příští rok se zdravotními pojišťovnami se nedohodly nemocnice akutní a následné péče a sestry v domácí péči. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má do nemocnic příští rok jít asi o 12,5 miliardy korun více než letos, s jejich rozdělením souhlasila většina zástupců segmentu. Kompromis se naopak podařilo dnes ráno dohodnout s lékárnami. ČTK to řekl Marek Hampel z Grémia majitelů lékáren. Sférám péče bez uzavřených dohod stanoví parametry úhrad ministerstvo vyhláškou. Pro příští rok pojišťovny počítají s rozdělením asi 346 miliard korun z veřejného zdravotního pojištění, podle ministra to bude možná ještě víc.