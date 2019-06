Dočteme se konečně, kolik bere Babiš viagry? U Jílkové se všichni pohádali kvůli sdílenému lékovému záznamu

Moderátorka Jílková se zeptala předsedy Bartoše, čeho se nejvíc obává v souvislosti s Centrální elektronickou evidencí receptů. Odpovězeno jí bylo, že Piráti sice souhlasí s digitalizací ve všech odvětvích, včetně zdravotnictví, ale že se jim nezdá v pořádku, aby se pacient nemohl rozhodnout, zda bude součástí tohoto systému. Některými nemocemi, zejména psychiatrického rázu, se přeci jenom většina z nás "chlubit" nechce. Podle Bartoše hrozí zneužití. Jako příklad uvedl, že si někdo půjde koupit do nějaké lokální lékárny mastičku, a lékárnice se okamžitě dozví, že se dotyčný léčí s nějakou duševní poruchou, a ihned to všem řekne.

Ministr Vojtěch ale oponoval, že být v systému není povinné, a že pacient bude moct z něj kdykoliv na vlastní žádost, písemnou i elektronickou, vystoupit. Kromě toho mu bude umožněno si vyselektovat osoby, které budou mít možnost nahlížet do evidence. Někteří například chtějí sdílet svůj zdravotní stav pouze se svým praktickým lékařem. Bartoš si ale postěžoval, že stát, potažmo vláda, neumí občanům vysvětlit přínosy toho, co jim nabízí, a že se k nim staví šikanózně. On sám by byl nejradši, kdyby se občan už na začátku mohl rozhodnout, zda se vůbec nějakého systému chce zúčastnit. Poukázáno bylo i na další citlivé údaje jako například rodné číslo, které všude koluje - například v DIČ.

Vojtěch se k případnému zneužití vyjádřil tak, že do lékového záznamu bude mít přístup pouze ošetřující lékař, případně lékárník, a že za případné neoprávněné nakládání s takovými daty hrozí až 8 let vězení a peněžitý trest až 20 milionů korun. "Jediný, kdo to může zneužít, je ošetřující lékař, nebo lékárník. A ještě bych chtěl říct jednu věc. I dnes máte zdravotnickou dokumentaci, do které se dívá váš ošetřující lékař, a také k tomu nedáváte explicitní souhlas. Je to nějaká důvěra vůči těm lékařům, že ta data nezneužijí," dopověděl Vojtěch.

Hackeři prolomili Pentagon! Poradí si i s Centrální evidencí léků

Prezident Kubek si postěžoval na e-recepty, které podle něj narušují naše soukromí. Je až děsivé, jak moc se ho vzdáváme. Vidíme to i při nákupu na internetu, kdy nás neustále někdo zahlcuje nějakými reklamami. Co se týče nebezpečí, které ve sdíleném lékovém systému vidí, tak je to soustředění velkého množství dat na jednom místě. To je pro hackery jako stvořené. Pokud jde o zabezpečení, tak k tomu je Kubek skeptický, když se podařilo prolomit i systém Pentagonu. Rovněž také Kubek řekl, že by měla být posílená důvěra mezi lékařem a pacientem, a že vystoupení ze systému, o kterém mluvil Vojtěch, je velmi složitý a pro mnoho pacientů neuskutečnitelný proces.

Předseda Svačina by chtěl, aby všichni pacienti byli automaticky ve sdíleném lékovém systému, protože je to bezpečné z hlediska předepisování léků. Z hlediska farmakoterapie je to velmi přínosné. Nejsou výjimečné případy, kdy pacienti berou více léků od více lékařů v nadměrném množství. "Špatné řešení není řešení," ozval se Lacina z publika, podle něhož by bylo nejlepší, kdyby se dalo do dokumentace nahlížet prostřednictvím čipů v občanském průkazu, případně zdravotnické kartě. "Vždyť je to ale to samé," odpověděl mu Vojtěch.

"K čemu jsou dobré elektronické recepty a jejich centrální úložiště, když to nejdůležitější, tedy vytváření lékového záznamu pacienta a jeho zpřístupnění ošetřujícím lékařům zákon neumožňuje," citoval Vojtěch Kubkovo vyjádření z konce ledna 2018. Kubek zřejmě mluví jinak než v loňském roce. Kubek se k tomu vyjádřil tak, že když se před dvěma lety zaváděly pod hrozbou vysokých sankcí povinné e-recepty, tak bylo řečeno, že jediné, co bude mít pro lékaře nějaký význam, je lékový záznam. "Je obdivuhodným obrazem naprosté neschopnosti státu a pana ministra zdravotnictví, že za dva roky tato jediná věc, která může mít nějaký význam na celém e-receptu, a kterou jste na něj vnucoval, se nepodařila prosadit," dořekl Kubek.

Ředinová se vyjádřila k názoru Laciny z publika s tím, že by případná ztráta občanského průkazu znamenala větší nebezpečí, než kdyby měl ta data v nějakém úložišti. Kubek jí do toho skočil a řekl, že velké množství dat soustředěných na jednom místě, o němž už mluvil, je velmi cenné pro banky, pojišťovny a farmaceutické firmy. Svačina nicméně vyjádřil informačním systémům důvěru. Kolik informací, které jsou uloženy o celebritách, uniklo. "Jedna herečka umřela a novináři se to dozvěděli až týden po jejím pohřbu," podotkl Svačina.

Dozvíme se kolik bere Andrej Babiš viagry?

"Já se na to centrální úložiště dostupné přes internet velmi těším, protože se konečně na facebooku dočtu, kolik bere Andrej Babiš viagry," řekl Doležal v nadsázce. Pak Doležal vyjádřil obavy z možných hackerských útoků na lékařské záznamy našich politiků ze strany ruských a čínských rozvědek. Zdravotní informace by měly být uschovány na flash disku zabezpečeném přístupovým kódem pacienta a lékaře, případně lékárníka. Na něj by se pak nahrávaly veškeré úkony, včetně toho, co si lékař účtuje od pojišťovny. Takový systém by byl podle Doležala nejlepší. U vrcholných politiků se flash disk neztratí a u běžných pacientů je to každému jedno.

"Čip v občanském průkazu, v kartě, či flash disk byly nabízeny před 15 lety. V současné době je moderním řešením centrální zabezpečení. Filozoficky můžeme debatovat o čemkoliv. Zajištěný souhlas pacienta je. Pacient bude moct vystoupit. Jediné, co vytýkáme ministrovi je, že ten proces není jednoduchý. Je to ale v zájmu pacientů, aby ten přehled pro lékaře a lékárníky byl, přičemž každý jej může opustit," reagoval na Doležala prezident České lékárnické komory Chudoba, který seděl v publiku.

Lékárníci závislí na internetu a neosobní přístup v soukromých lékárnách

"Přidaná hodnota je v tom, že o pacientovi musíme vědět, co nejvíce informací. Musí to být v podstatě v lékovém záznamu a tam musí být informace i z té lékárny. Ale tak to dnes není. Máte tam informace, které předepíše lékař, vydá lékárník, ale nejsou tam léky na žádanku a volně prodejné léky, protože na to lékárník nemá čas kvůli závislosti na internetu. Když chcete vydat lék, musíte se k němu proklikat, musíte si zjistit, že ten recept někde leží. Ten si musíte v podstatě stáhnout a potom si musíte to balení připravit, přičemž se každé balení ověřuje," postěžoval si předseda Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékaren na podobu Centrální evidence léků.

Souhlas s Hampelem vyjádřil i Bartoš, podle něhož celá myšlenka sdíleného lékového záznamu nesplní svůj účel, a pouze přinese nová rizika. "Spousta lidí nedůvěřuje státu, pokud jde o nakládání s daty," řekl Bartoš. Vojtěch si sice stál za tím, že systém bude zabezpečen Úřadem pro kybernetickou bezpečnost, ale Hampel mu do toho skočil s tím, že informační systém jejich lékárny byl napaden ransomvirem. Následně se probírala důvěryhodnost lékárníků, zejména z komerčního prostředí. Jílková zdůraznila problém neosobního přístupu a skutečnosti, že si mnoho lékárníků při prodeji analgetik neověří, zda pacient nebere léky na ředění krve.

Lorman zastupující Život 90 řekl, že je potřeba bránit pacienty, zejména staršího věku, před nebezpečnou kombinací léků, nikoliv je nutit, aby u sebe nosili flash disk, případně občanský průkaz. Běžné jsou případy, kdy si lidé nepamatují, co všechno berou, a pak si na antidepresiva vezmou prášky na kašel. Komínek sedící v publika řekl, že se záznamy léků dají obránit, když banka dokáže zabezpečit peníze svých klientů. Jediný, kdo se toho může bát, jsou ti, kteří léky zneužívají. Vojtěch v této souvislosti upozornil na smrtelná rizika zneužívání léků.

Svačina poukázal na to, že u pacientů, kteří se léčí například s HIV/AIDS, je skutečně nezbytně nutné vědět, jaké užívají léky, aby je špatně nezkombinovali. Jílková zmínila, že se například antikoncepce nemá kombinovat s třezalkou, nebo antidepresiva se zeleným čajem. "Kolika z vás to lékárníci řekli? Přihlašte se!," soptila Jílková. Lékárník z publika řekl, že se zmiňované čipové karty používají v různých zemích, a že se rozhodně nejedná o zastaralý projekt. Bartoš zároveň poukázal na rozdíly mezi komerčním sektorem a státní správou v oblasti nakládání s IT technologiemi.

V blížícím se závěru diskuze se dával prostor lidem z publika. Jedna paní, která o sobě řekla, že je lékárnice. Ta by uvítala lékový záznam, aby mohla poradit pacientům, ale zároveň řekla, že není odbornice na IT, a že se obává případných pokut v případě zneužití dat. Vojtěch jí ubezpečil, že v systému bude elektronická stopa, a že potrestán bude pouze ten, kdo do něj neoprávněně nahlédl. Jiná paní zmínila problémy seniorů, kteří často trpí demencí, a kteří berou velké množství léků. Ti nejsou schopní se adaptovat na digitalizaci, respektive nakládání s čipovými kartami apod. "To byste se divil!," zareagovala na Kubkův argument, že lékaři nepředepisují pacientům léky bez patřičné prohlídky. Jílková oznámila konec diskuze a popřála divákům příjemné prožití nadcházejících letních prázdnin s tím, že se bude znovu vysílat až na podzim.