55 tisíc lidí odříznuto od nemocnice? Ve Šluknovském výběžku hrozí pohroma

Lužické nemocnici v Rumburku hrozí kvůli zadluženosti insolvence. Krajská zdravotní (KZ), která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji, čeká nyní na výsledky auditu nemocnice. Budou známy 20. července. V dalších dnech bude společnost jednat s ministerstvem zdravotnictví. Nemocnice v Rumburku poskytuje péči pro 55.000 lidí. Do nejbližší nemocnice v Děčíně či České Lípě to mají obyvatelé Rumburka a okolí kolem 40 kilometrů.

"Pakliže by KZ převzala pouze zaměstnance, pakliže by město pronajalo nezbytnou část nemocnice a pokud pojišťovny přistoupí na nové smlouvy, jsem schopni v řádu týdnů zahájit provoz nového zdravotnického zařízení se stávajícím personálem a v současných budovách," uvedl Severa.

Nabídka pojišťoven předložená po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na konci června podle Severy obsahovala i závazek převzetí dluhů. "Jak jsou vysoké, to ukáže audit, celkově to může být 80 až 100 milionů korun," uvedl Severa.

Rumburské zastupitelstvo v úterý odmítlo uhradit ztrátu nemocnice za loňský rok ve výši 52 milionů korun. Dnes odpoledne se proto schází představenstvo nemocnice, které rozhodne o dalším postupu.

Krajská záchranná služba je podle ředitele Ilji Deyla připravena krátkodobě pomoci, pokud bude nemocnice uzavřena. "Na takové mimořádné situace jsme zvyklí, umíme přesunout posádky, ale je to dočasná záležitost maximálně na týden," uvedl Deyl. Pokud by se nemocnice uzavřela trvale, musela by záchranka přijmout další lidi, kteří nyní na trhu práce chybí.

Průměrný čas výjezdu posádek ve Šluknovském výběžku je nyní podle Deyla 70 minut, pokud bude chybět lůžkové zařízení v Rumburku, prodlouží se čas nejméně dvakrát. Posádka zdravotnických záchranářů pro výběžek je ve Velkém Šenově, Rumburku a České Kamenici.

Krajská zdravotní nyní obnovila jednání s Varnsdorfem, kde je rekonstruovaný objekt s lůžky následné péče. "Je tam celé jedno patro volné, které bychom mohli využít," uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče KZ Aleš Chodacki. Otevření oddělení ve Varnsdorfu by však nebylo možné v nejbližší době. S péčí o pacienty už nyní pomáhá děčínská nemocnice, která patří pod KZ.

Pokud bude vyhlášena na nemocnici insolvence, je kraj podle Severy připraven jednat s insolvenčním správcem. Největším věřitelem nemocnice jsou zdravotní pojišťovny.