V Česku chybí stovky léků. Nezajímáme výrobce, tvrdí experti

V současnosti dle analýzy České lékarnické komory (ČLnK) chybí více než stovka léků. Dle prezidenta ČLnK Lubomíra Chudoby většinu výpadků léků řeší lékárníci prostřednictvím generické substance. „Velký problém ale nastává u těch léčivých přípravků, které nejsou nahraditelné," cituje jej server TN.cz.

Mezi chybějícími léky není např. Dithiaden proti alergii, lék Ercefuryl na úsporný průjem, sprej pro astmatiky Alvesco, přípravek na hojení ran Iruxol, lék na krevní tlak Accupro či metformin v retardovanych formách, lék na cukrovku.

Dlouhodobě chybějící léky komplikují léčbu pacientů. „Pokud se lék skutečně nedá nahradit, tak se musí pacientova léčebná terapie měnit, ačkoliv ta stávající je účinná a je pro daného člověka nejvhodnější,“ vysvětlil deníku Blesk Aleš Krebs, viceprezident ČLnK. Dle něj jsou někteří pacienti už zvyklí na svoje léky a psychicky těžce snášejí jejich změnu.

Podle lékárnické komory je jedním z ústředních důvodů za výpadkem léků skutečnost, že výrobci je nestíhají dodávat. To je dáno tím, že se jedná o minimum firem, z nichž některé léčiva nevyrábí ani v Evropě. „Stačí výpadek jedné z nich a velmi významně to postihne dodávky do mnoha zemí," poukazuje Krebs. Navíc Česko pro tyto výrobce není příliš atraktivní zemí, protože léky jsou zde poměrně levné.

Dlouhodobým problémem je pak vývoz léčiv, určených pro Česko, do jiných zemí. České léky vykupují další země, které se potýkají s nedostatkem léčiv, např. Poláci, kteří shání léky používané pro léčbu cukrovky či epilepsie.

Polsko patří přitom tzv. velkou evropskou pětku – tedy mezi země, kam farmaceutické firmy rády dodávají léky, podotýká server Info.cz. Do této pětky patří ještě Francie, Německo, Maďarsko či Itálie, kde se onkologicky nemocní pacienti nedostávají ke svým lékům na rakovinu.