V Česku je 3500 HIV pozitivních, lékaři nabádají k bezpečnému styku

V České republice v posledním desetiletí každoročně přibylo 200 až 300 nově nakažených. Přestože se loni nakazilo nejméně lidí za posledních sedm let, 208, odborníci nabádají k opatrnosti. "Zásadní roli hraje prevence, která spočívá především v zásadách dodržování bezpečného pohlavního styku. Dominantním přenosem infekce HIV v České republice je totiž nechráněný styk mezi muži," řekla Křížová.

Podle ní by se měl nechat vyřešit každý, u koho existuje riziko nákazy. Poté je možné včas zahájit léčbu. Léčba HIV se podle Křížové od 90. let výrazně posunula vpřed.

"Vyléčit infekci HIV nelze, ale stabilizovat ano. Ještě před 20 lety to bylo jednoznačně smrtelné onemocnění, které mělo jasnou progresi a jasný konec. Vývoj antiretrovirové terapie je jeden z nejdynamičtějších evolučních procesů v historii medicíny. Po zavedení antiretrovirové léčby došlo k dramatickému snížení nemocnosti a úmrtnosti HIV infikovaných," řekla vedoucí lékařka brněnského HIV centra Svatava Snopková.

Podle ní je infekce HIV dnes považovaná za typické chronické onemocnění. "Při něm je možné udržet vysokou kvalitu života s očekávanou délkou, která se podstatně neliší od kvality a délky života u obecné populace," dodala Snopková.

