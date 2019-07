Zdravotní sestra musí sloužit 13 nočních. Na co si stěžuje, pustili se do ní Češi

Sestra má za srpen odpracovat 13 nočních. K tomu má 5 denních služeb. Celkově tedy bude pracovat přes 200 hodin.

Přesčasy jsou zdravotnictví smutnou realitou. Za rok může zdravotní sestra odpracovat 150 hodin navíc, většinou to bývá ale mnohem víc. Některé sestry a lékaři ročně odslouží více než tisíc hodin navíc.

I profesionály z oboru však překvapilo, že sestra by měla odsloužit 13 nočních, navíc na pracovišti bude sama. „Takové služby úplně běžné nejsou, běžný není ten počet nočních směn," řekla serveru TN.cz bývalá zdravotní sestra Lenka Šnajdrová, která se dnes věnuje svému blogu v oboru zdravotnictví.

Spánek léčí a proto slouží česká sestra 13 nočních v měsíci. 5 čistých dnů volna, z toho jen 2 za sebou a není to víkend! (běžně je v srpnu volných 9 víkendových dní!) 3 víkendy maká, 2 volné, ale sobotu po 2 nočních, takže tuhá.👿@ZdravkoOnline @zdravezpravy @JStredula @a2larm pic.twitter.com/e8U8rcmnrL — Lenka Snajdrova (@digisestra) July 17, 2019

Podle Šnajdrové jsou směny většinou napsány tak, aby se vyrovnávaly. Zdravotní sestra by tak měla standardně odpracovat za měsíc osm nočních směn a osm denních, popřípadě má naopak více denních směn. Šnajdrová však přiznává, že směnová rotace, která by měla minimalizovat nahromadění příznaků únavy a maximalizovat dostatečný odpočinek, bývá ve zdravotnictví utopie.

Šnajdrová upozorňuje, že příliš noční práce škodí zdraví a má negativní důsledky i pro pozornost zdravotnického personálu. Bývalá zdravotní sestra varuje, že to je nebezpečné jak pro personál, tak pro pacienty a zvyšuje to riziko, že se pacientovi něco stane.

Z důvodu dlouhých přesčasů za poměrně malý plat ze zdravotnictví mnohé sestry odchází. Nemocnice si stěžují na dlouhodobý nedostatek sester. Např. dle jejího ředitele Zdeňka Beneše chybí v Thomayerově nemocnici v Praze 70 sester.

Přesto někteří Češi vůči sestrám necítili příliš velký soucit. Diskutující pod facebookovým profilem TN.cz. Tvrdí, že to není takový problém, protože sestry prý mohou na noční klidně spát. Podle skutečných zdravotních sester je to však naprostý nesmysl.

Někteří poukazovali na to, že sami mají mnoho směn. „A co? Nijak hrozné mi to nepřipadá, a pokud vím, samy si tu práci vybraly, tak proč fňukaj. Každá práce má něco. Máme my rozepsat svoje směny?,“ napsala např. jedna diskutující. „V každém zaměstnání se dělají přesčasy nebo noční. Někdo méně někdo bohužel více. Ale ta sestřička není zdaleka sama. To by si mohl stěžovat každý druhý. Vydělávat se musí. Pokud se ji to nelíbí,může to zkusit jinde,než si stěžovat na sociální síti,“ nebrala si servítky další.

„Tak to jste ještě asi neviděli rozpis kuchaře. 6 dni v týdnu od 9:00 do 23:00 a volno jen pondělí. Nikdy žádný víkend není volnej a za minimální plat,“ poukázal jeden. „V restauraci se taky dělá hodně hodin,od dopoledne někdy až do dvou do rána a nikdo to neřeší?“přidala se další.

Podle některých si sestry nemají co stěžovat, protože v jiných směnných provozech to má být ještě horší. „Škodovka 6 ranních a pak hned 6 nočních, taky lahůdka a 5 odpoledních 1 víkend volný. Netrpí jen sestry ale i v jiných profesích je to náročné. A kdo chce dělat tak dělat bude. A záleží na pracovišti ale i o noční si může sestra lehnout.. Střídají se,“ napsal jeden. „Tak ať jde do Penny, kde bude dělat více jak 300 hodin a za to mě přicházelo 9000. Já tam Teda vidím, že má dva víkendy volný a ještě i v týdnu,“ vyzývá sestřičku jeden komentář.

Ozvaly se i maminky na mateřské. „Chcete rozpis mých směn na mateřské,“ napsala jedna. „Teď tu každej bude psát, jak jsme neviděli rozpis jeho oboru a každej se bude předhánět, kdo to má složitější.. a k tomu samozřejmě začnou psát matky na MD, aby na ně nikdo nezapomněl,“ sarkasticky okomentoval diskuzi jeden diskutující.

Podle Mezinárodní organizace práce pracuje více než 48 hodin týdně 22 procent zaměstnanců. Odborníci upozorňují, že přílišná práce přesčas má poškozuje lidské zdraví a psychiku a vede i k větší nespokojenosti v práci.