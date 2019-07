Lékový záznam? Mezi lékárníky a Senátem se rozhořel ostrý spor

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lékárníci se pokusí přesvědčit poslance, aby odmítli senátní úpravy, které se týkají souhlasu s přístupem farmaceutů do lékových záznamů pacientů. V prohlášení zaslaném ČTK to dnes oznámila Česká lékárnická komora. Vadí jí zejména to, že pro využití lékového záznamu pacienta farmaceuty by byl podle horní komory nutný souhlas pacienta.