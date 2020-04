28 tisíc lidí ve studii nákazy bude testováno do týdne

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Zhruba 28.000 lidí zařazených do studie, která má prokázat kolik lidí v populaci už nemoc prodělalo bez příznaků, budou testováni do týdne. Začátek odběru vzorků zpozdily podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly problémy s testy, řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády. Už dříve uvedl, že výsledky studie by pak měly být do týdne. Zjistit, kolik lidí bez příznaků už nemoc prodělalo, je podle odborníků potřeba pro to, aby bylo možné lépe předpovídat budoucí vývoj epidemie.