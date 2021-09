Absolventi zdravotnických VOŠ by měli mít místo DiS bakalářský titul

Přiznání titulu profesního bakaláře by podle nich nejen zvýšilo prestiž absolventů VOŠ, ale urychlilo by rovněž jejich profesní zapojení, zjednodušilo jejich nástup k vysokoškolskému studiu a zkrátilo dobu potřebnou pro dosažení plného univerzitního vzdělání. ČTK to řekli představitelé VOŠ.

"Je třeba se zaměřit na reformu celého vzdělávacího systému zdravotnického školství, protože právě vzdělávání všeobecných sester je toho důkazem. Máme tady studenty, kteří studují u nás na vyšší odborné škole a končí titulem diplomovaný specialista, a pak tady máme studenty, kteří totéž v podstatě studují na vysokých školách, ale končí s titulem bakalář," uvedla ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava Jana Foltýnová. Podle ní je jednou z hlavních vizí zrovnoprávnit postavení absolventů vyšších odborných škol.

"Profesní bakalář není akademický titul, ale domníváme se, že díky tomu bychom například mohli naše absolventy více přiblížit k vysokým školám. Vyvoláme diskusi nad spoluprací s vysokými školami. Naši absolventi by například nemuseli absolvovat celé tři roky bakalářského studia. Věříme, že přesvědčíme vysoké školy, aby jim uznaly vzdělání, a třeba se jim bakalářské studium zkrátí na jeden rok," míní Foltýnová. Podle ní mají vyšší odborné školy ve vzdělávacím systému své místo. Z jejích zkušeností totiž právě absolventi VOŠ častěji směřují přímo do praxe, zatímco absolventi bakalářského studia spíše dále pokračují ve studiu, případně po jeho dokončení upřednostňují spíše manažerské posty.

"Vyšší odborné školy zdravotnické jsou tady 26 let. Ten segment má už něco za sebou a prokázal, že je životaschopný," míní Karel Štixe, ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích a předseda Asociace zdravotnických škol ČR. Podle něj by například absolventům VOŠ měla být při nástupu do zaměstnání přiznána stejná mzda, jako je tomu u bakalářů, což nyní často není uplatňováno. Za jak dlouho by se případnou změnu mohlo podařit prosadit, není podle Štixe zatím jasné. O svém záměru chtějí nyní zástupci škol jednat s představiteli ministerstev zdravotnictví a školství a dalšími politiky.

"Musíme si uvědomit, že tak v horizontu deseti až 15 let se tahle republika bude potýkat s velkým nedostatkem sester. Zdravotnické školy v tom mohou sehrát klíčovou roli a VOŠ především. To je totiž takový nosný pilíř kvalitního profesního vzdělávání...a to navzdory tomu obrovskému handicapu, který mají, a to je ten nešťastný titul diplomovaný specialista," míní ředitelka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy z Hradce Králové Soňa Lamichová.

V současnosti nabízejí VOŠ se zdravotnickým zaměřením tříleté vzdělávací obory pro dětské a všeobecné sestry, dentální hygienistky, farmaceutické asistenty, nutriční terapeuty, zdravotní laboranty a zubní techniky. Nejvyšší zastoupení má vzdělávací program diplomovaná všeobecná sestra. S výjimkou oborů farmaceutický asistent a zubní technik nabízí tytéž studijní programy také vysoké školy.