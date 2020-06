Co nás čeká od středy? Jasno bude v pondělí, Vojtěch už ale mnohé naznačil

"Bezesporu. Částečně ano, ale řekl bych, opět hlavně v lokalitách, kde už víme, že se v minulosti nemoc šířila. Počet nových případu celkově vypadá poměrně závažně. Když se ale podíváme na strukturu, kde vzniká, tak primárně je to opět Karvinsko, Moravskoslezský kraj, případně Praha," objasnil v rozhovoru pro irozhlas.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, proč není potřeba propadat vzhledem k rostoucím číslům panice.

Momentálně jde o lokální, nikoliv celorepublikový problém. Například na Karvinsku je nárůst poměrně výrazný, ale ve zbytku regionu je situace celkem klidná. Nemoc tedy zůstává už pouze v ohniscích, která mají za následek rostoucí počet nově infikovaných.

Ministr také vysvětlil, že krajská hygienická stanice nařídila plošné testování v OKD, kde riziko nákazy stále nepominulo. Mnoho případů je navíc bezpříznakových, anebo s mírnými symptomy. Co se týče počtu hospitalizovaných s těžším průběhem, tak ten neroste, nýbrž mírně klesá. Dalo by se tedy říci, že zdravotnictví nehrozí kolaps.

Nové ohnisko na Liberecku. Komunitní šíření na Karvinsku

Vojtěch se vyjádřil také ke zmiňovanému vzniku nového ohniska na Liberecku, kde se ale situace podle jeho slov už uklidnila. "Spíše se teď ale chceme zaměřit na Karvinsko, protože tam zjevně probíhá takzvané komunitní šíření, nemoc se tam šíří výrazněji. Určitě budeme muset velmi brzy, v řádu dní, přijmout opatření, která nebudou kopírovat plošné rozvolňování, ale naopak budou spíše zpřísňována. Ať je to třeba otázka nošení roušek," konstatoval.

Navzdory tedy dalšímu výraznému rozvolnění protiepidemiologických opatření by na Karvinsku měla i nadále platit povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách, včetně zákazu konání hromadných akcí nad 500 osob, případně i snížení tohoto limitu na 100.

Dále je nezbytné přijmout také různá opatření v nemocnicích a sociálních zařízeních, která musí být před nákazou chráněna. Ta spočívají v povinných testech všech nově hospitalizovaných, jakož i personálu a zavedení různých filtrů přijímání nových pacientů s ohledem na nezbytnost prováděných zdravotních úkonů. Právě na Karvinsku se kvůli infekci dostalo chirurgické oddělení mimo provoz.

Odstrašujícím příkladem by mohlo být Německo, které mělo rovněž zpočátku pouze lokální ohniska, ale na tamních jatkách se infekce rozšířila v takovém měřítku, že se muselo přistoupit k uzavření celých okresů. "Muselo by dojít k ještě výraznější eskalaci. V Německu jsme se bavili o tisíci nových případu, takže to byl mnohem výraznější nárůst v dané lokalitě než u nás, kde se bavíme o desítkách nových případu v rámci ohnisek nákazy, jako je například Karvinsko," odpověděl ministr na otázku, za jakých podmínek by se k takovým krokům muselo uchýlit i Česko.

"Myslím si, že v tuto chvíli nechceme uzavírat regiony do nějaké karantény. Chceme tam zpřísnit opatření, která zamezí větší koncentraci osob a ochrání rizikové skupiny v nemocnicích a sociálních zařízeních. Podle vývoje situace pak případně budeme přistupovat k dalším opatřením," dodal.

Počínaje červencem se očekává příchod další vlny rozvolnění striktních karanténních opatření, která by spočívala ve zrušení povinného nošení roušek ve vnitřních prostorách jako jsou obchody nebo MHD v závislosti na epidemiologické situaci. Například Karviná si na to bude muset nějakou dobu počkat.

"Zvažujeme opatření v Praze, protože byť jsou tady nárůsty, nedochází k eskalaci. Jak říkám, za pátek 13 nových případu. Měli jsme i dny, kdy jich bylo patnáct, dvacet, takže tady nepozorujeme zásadní nárůst. Uvažujeme například o povinných rouškách v MHD. Ještě budeme analyzovat data. Chtěli bychom oznámit v pondělí, jak to od 1. července bude i v Praze," nastínil Vojtěch možný scénář, který mohl nastat v hlavním městě.