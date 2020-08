Aktuální kapacita je 18.000 testů na covid-19 denně

Ministr to řekl na dnešním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Podle něho se pracuje na posílení páteřní sítě laboratoří ve fakultních nemocnicích, zdravotních ústavech a v krajských zařízeních v Libereckém a Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina.

"K Národní testovací strategii přišla celá řada připomínek, často velmi relevantních. Chtěli bychom ji dokončit do konce měsíce a pak ji vydat oficiálně," řekl ministr.

Laboratoře v páteřní síti by podle ministra měly být s to testovat vzorky do 48 hodin včetně víkendů. Kapacitu dostaly nemocnice za úkol zvýšit do konce září. Potřebné přístroje budou podle dřívějších Vojtěchových odhadů stát miliony až nižší desítky milionů korun. Je podle něj také třeba vyčlenit personál.

"Bude to obsahovat i kontrakt se zdravotními pojišťovnami, které naprostou většinu těch testů hradí z veřejného zdravotního pojištění," doplnil ministr. Uvedl také, že 90 procent žádostí o testy od praktických lékařů chodí prostřednictvím elektronických žádanek, které byly v době epidemie zavedeny. Pod ministerstvo spadá osm fakultních nemocnic a další dvě nemocnice v Praze.