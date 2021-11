Aktuální opatření jsou podle AntiCovid týmu nahodilá a nesystémová

Postoj vlády je podle prohlášení mrzí, nicméně jsou připraveni v jednáních pokračovat. Se svými připomínkami chtějí seznámit ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na jednání v pátek. Nově se tým AntiCovidu rozrostl o zástupce Pirátů a STAN.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK dopoledne k jednání s expertním týmem dosavadní opozice napsal, že Vlastimil Válek (TOP 09), který by měl v nové vládě obsadit funkci ministra zdravotnictví, má trvalé pozvání na zasedání vládní rady pro zdravotní rizika. Šéf jeho týmu Roman Chlíbek je expert ministerstva zdravotnictví během celé epidemie, uvedl premiér.

Vláda dnes rozhodla o povinnosti nosit respirátory na vysokých školách během přednášek nad 50 lidí a o povinnosti pravidelného testování neočkovaných zdravotníků lůžkové péče. Cizinci, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území České republiky, budou mít nově očkování proti covidu-19 hrazené z rozpočtu ministerstva zdravotnictví. O dalších opatřeních bude ve čtvrtek ráno jednat rada vlády pro zdravotní rizika, v pátek by její závěry měli ministři posoudit na mimořádném jednání.

Podle AntiCovid týmu je pro zvládnutí epidemie nezbytné okamžitě adresně zvát na očkování seniory a zaslat tuto informaci i jejich ošetřujícím lékařům. Testování v domovech seniorů má být nastaveno tak, aby nebyla infekce zavlečena do těchto zařízení, jak se tomu stalo loni. Očkování zaměstnanců a klientů domovů seniorů by mělo být dokončeno nejpozději do dvou týdnů. Okamžitě je podle expertů Spolu a PirSTAN nutné zajistit nasazení moderní dostupné léčby u nemocných covidem v souladu s doporučením odborných společností. Léčba musí být rychle dostupná v terénu, uvedli. Preventivně by podle nich měli být testováni všichni pacienti už při příjmu do nemocnice. Organizaci trasování infikovaných a jejich kontaktů by měla přebrat armáda ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi, uzavřeli sadu doporučení.

Testy v úterý potvrdily 14.539 případů koronaviru, téměř o polovinu víc než před týdnem a nejvíc za den od poloviny března. V nemocnicích je s covidem-19 téměř 3300 lidí, 486 pacientů ve vážném stavu je nejvíc od počátku května. Denní počet úmrtí s koronavirem v tomto měsíci neklesl pod 30, dostal se i nad 50 zemřelých. Úterní počet patří mezi dvacítku nejvyšších denních přírůstků nakažených za dobu epidemie v Česku od počátku loňského března. Také počet hospitalizovaných s covidem je zhruba o polovinu větší než o týden dřív. Víc nakažených bylo v nemocnicích naposledy koncem dubna.