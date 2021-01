Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo v Česku 39 procent zdravotníků

Alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru dostalo 39 procent zdravotníků, očkováno též k čtvrtku bylo 71.878 lidí starších 80 let. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Registraci k očkování provedlo přes 200.000 lidí této věkové kategorie, tedy téměř polovina. Skoro 80.000 osob nad 80 let má rezervovaný termín.