ANO a KSČM se shodly na sloučení pojišťoven MV a VoZP

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) podle Filipa oznámil řediteli Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, aby připravil podklady pro případné sloučení pojišťoven. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle něj koordinací sloučení pověřil náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Davida Šmehlíka.

"Jsme uprostřed náročného období. Pro ZPMV je klíčové nadále poskytovat klientům špičkovou péči. Jakoukoli odbornou diskusi, která by vedla k jejímu zlepšení, vítáme a jsme připraveni se do ní aktivně zapojit," reagovala pro ČTK mluvčí pojišťovny Kadečková.

Filip už po jednání minulý týden uvedl, že na požadavku na nárok zaměstnanců na pětitýdenní dovolenou se strany shodly. Dnes to potvrdil. "To už je jenom technická záležitost, že na nejbližší schůzi Sněmovny proběhne druhé a třetí čtení," řekl. "Pokud se KSČM podařilo přesvědčit hnutí ANO, tak je to dobrá zpráva a je šance, že to hlasy těchto tří stran projde," poznamenal Hamáček.

Politici jednali též o problematice peněz pro ministerstvo obrany. Resort přišel o deset miliard korun v prosinci při schvalování státního rozpočtu. Poslanci na základě požadavku komunistů částku převedli do rezervy státního rozpočtu. KSČM jinak nechtěla státní rozpočet jako celek podpořit. Zástupci vlády poté slíbili celou částku ministerstvu vrátit již na začátku ledna, nakonec ale kabinet obraně převedl zpět až na konci ledna jen polovinu. O dalších pěti miliardách chce rozhodnout později. S navrácením peněz i nadále komunisté nesouhlasí.

"Tohle vypadá jenom jako schválnost. To, že to není převedeno do kapitoly investic, to znamená, že se za to nenakupuje těžká technika, je pro nás sice pozitivní signál. Ale není to signál, že prostředky se opravdu používají na řešení pandemie covidu-19. Naším nepřítelem není někdo, kdo proti nám bojuje těžkými zbraněmi, ale pandemie," uvedl Filip. "Máme před sebou docela těžké období a z těch deseti miliard hned polovinu v lednu vydat nám nepřipadá jako krok správným směrem," dodal.