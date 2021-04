Arenberger podporuje rozsáhlejší PCR testování i covid pas

O možnosti navštěvovat restaurace s negativním PCR testem už hovořil také vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Uvažovat o přechodu od antigenního testování na přesnější PCR by se podle ministra mohlo v době, kdy bude nižší epidemická zátěž, aby to zvládala odběrová místa i laboratoře. "Naším cílem je v budoucnu, a nemyslím v nějaké úplně vzdálené budoucnosti, se spíš přesunout do oblasti PCR testů. Zvlášť u té dětské populace," uvedl. Přejít by se pak mohlo také na šetrnější způsoby odběru, například kloktání.

Pro navýšení kapacity a snížení ceny laboratorně vyhodnocovaného testu by se pak přistoupilo k takzvanému poolování, tedy zpracování několika vzorků najednou. V případě pozitivního výsledku by se pak testovaly znovu samostatně.

Takzvaný covid pas, neboli mobilní aplikaci, s níž by se dala prokazovat bezinfekčnost, ministr označil za velice elegantní systém. "Budete se na svém mobilním zařízení identifikovat QR kódem, který o vás vždycky v tom okamžiku řekne nějakou konkrétní informaci, ale neprozradí o koho jde," řekl Arenberger. Podle něj je nastavený tak, aby byla zachována ochrana osobních údajů.

O tom, kde by se taková aplikace mohla používat, se podle ministra s dalšími resorty zatím jedná. Podle něj je možné využití například pro kulturní akce, v restauracích nebo na dalších místech.

Bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na začátku února mluvil o tom, že pořadatelé akcí by mohli navýšit kapacity nad rámec maximální povolené, pokud by trvali u jejich účastníků na negativním testu. Otestovaným by se mohlo umožnit také například ubytování v hotelích či dalších zařízeních. Možnost měla být součástí úpravy protiepidemického systému PES, na kterou ale nedošlo.