Arenberger souhlasí, že shromažďování představuje riziko

Právníci podle něj postup kritizují, a to jak jako příliš omezující, tak jako příliš mírný. Řekl to dnes na tiskové konferenci.

"Snažili jsme se omezit jenom to, co víceméně omezit lze podle pandemického zákona. To si třeba neuvědomují ti, kteří doporučují, že by se nemělo rozvolňovat ideálně vůbec," řekl ministr.

Samo částečné otevření škol podle něj bude znamenat pohyb asi 400.000 dětí, které budou možná i s rodiči jezdit v hromadné dopravě nebo chodit na nákupy. "Už to je velká epidemiologická zátěž a já jako lékař se s tím plně ztotožňuji," dodal. Podle něj by bylo dobré počkat, jak to změní vývoj epidemie po 14 dnech, a potom se zamyslet nad nějakým dalším rozvolňováním.

Skupina MeSES vedená epidemiologem a členem Rady vlády pro zdravotní rizika Petrem Smejkalem upozornila na to, že umožnění setkávání až deseti lidí uvnitř a 20 venku může být epidemiologickým rizikem. Omezení shromažďování považuje za jedno z neúčinnějších opatření proti šíření epidemie nového typu koronaviru.