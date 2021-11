Armáda už pomáhá v 18 nemocnicích nebo sociálních zařízeních

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Armáda k dnešnímu dni pomáhá kvůli koronavirové pandemii v 18 nemocnicích a sociálních zařízeních, do pondělí nastoupí do dalších 15. Eviduje zároveň desítky žádostí o výpomoc. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Vojáci pomáhají také s obvoláváním lidí, kteří se setkali s nakaženými, nebo se podílí na testování.