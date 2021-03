Asociace žádá očkování pro personál terénních sociálních služeb

AVPO zastřešuje asi stovku organizací. Více než tři pětiny z nich se zaměřují na poskytování sociálních služeb. Kvůli očkování se asociace obrátila dopisem na premiéra Andreje Babiše (ANO) i příslušné ministry. Odpověď zatím nedostala. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) před nedávnem řekl, že změny prioritních skupin k očkování se nyní nechystají. Registrační systém vláda otevřela pro lidi nad 70 let a pro učitele.

Podle původního vládního očkovacího plánu je v první přednostní skupině personál domovů a stacionářů, který přichází do kontaktu s klienty. Ostatní zaměstnanci sociálních služeb, kteří se starají o potřebné, jsou ve druhé skupině. Podle pokynů k očkovací strategii je to zhruba 40.800 pracovníků. Na bodové škále mají pět bodů, tedy stejně jako senioři od 75 do 79 let či vážněji nemocní.

Podle předsedkyně sekce sociálních a zdravotních služeb AVPO Lenky Kohoutové někteří pracovníci sociálních služeb v plánu očkování teď ale chybí. "Po vládě chceme, aby seznam upravila a také s ohledem na bezpečí a jistotu klientů, kteří potřebují stabilní péči a pomoc, zajistila prioritní očkování i pro tyto zaměstnance (terénních a ambulantních služeb)," uvedla Kohoutová.

Zástupci poskytovatelů péče upozorňují na to, že pracovníci docházejí do několika rodin za den, a to i v různých regionech. Varují, že pokud se personál nakazí, nebude moci pomáhat potřebným. Očkování se netýká ani zaměstnanců nocleháren, azylových domů či intervenčních center pro oběti domácího násilí, uvádějí zástupci organizací. Stěžují si také na nedostatek informací, kdy by na pracovníky terénních a ambulantních služeb mohla přijít při očkování řada.

AVPO kritizuje i pravidla pro testování v sociálních službách. Podle ní se s vyšetřením pro některé zaměstnance vůbec nepočítá, takže si poskytovatelé nemohou nechat antigenní testy částečně proplácet. Ministerstvo práce teď připravuje další dotace, z nichž by se měly testy v sociálních službách hradit. Projedná to vláda.