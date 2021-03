Autisté zřejmě budou mít dotaci na auto a lidé s demencí na vozík

Rozšíření okruhu lidí s nárokem na dotaci dnes schválila Sněmovna hlasy všech přítomných členů v novele zejména lidoveckých poslanců, která se týká pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Na auto stát přispívá částkou 100.000 až 200.000 korun podle výše příjmu rodiny. Pokud vozidlo stálo méně, poskytne úřad nižší částku. Jestliže stojí zvláštní pomůcka méně než 10.000 korun, příspěvek na ni se poskytne jen žadatelům s příjmem pod osminásobek životního minima. Postižený si u pomůcky za méně než 10.000 korun musí také sám zaplatit tisíc korun. Pokud pomůcka stojí víc než 10.000 korun, je spoluúčast deset procent. Žadatel může sám doplácet nejvýš 350.000 korun, u zdvihací plošiny pak až 400.000 korun. Pokud handicapovaní nemají dost peněz, jejich podíl určí úřad práce. Lidé ale musí dodat tisícikorunu.

Pokud by se situace změnila a lidé by měli příspěvek či jeho část vracet, musí to podle novely oznámit úřadu práce písemně do osmi dnů. Pokud by úřad zastavil či obnovil vyplácení příspěvků, nemusel by k tomu vést řízení.

Podle jednoho ze spoluautorů novely Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) je možnost získat podporu od státu pro rodiny lidí s autismem velká úleva. "Doposud to cítily jako diskriminaci," řekl novinářům poslanec. Podotkl, že je obtížné hromadnou dopravou přepravovat člověka ve vážném stavu s nezvladatelnými projevy a agresivitou. Schválení novely v dolní komoře označil za dobrou zprávu i pro rodiny lidí s demencí. "Budou mít lepší podmínky postarat se o svého blízkého v domácím prostředí," dodal Kaňkovský.

Novelu, která umožňovala autistům a lidem s demencí získat příspěvky, připravilo i ministerstvo práce. Vláda jeho návrh schválila koncem ledna. Vedení úřadu se ale kvůli urychlení přijetí nakonec dohodlo s poslanci, kteří úpravy doplnili do své projednávané předlohy.

Poslanecká novela předpokládá automatickou výměnu průkazu u lidí, kteří jej mají přiznaný trvale. Nebudou tak muset znovu chodit na prohlídky. Změna podle autorů uleví i lékařské posudkové službě. Podle sněmovních úprav se nebude vztahovat na lidí mladší 18 let, protože se jejich zdravotní stav může měnit.

Lidem do 18 let průkazy vydává úřad práce nejvýše na pět let a dospělým na deset let. Podle předkladatelů je běžné, že nárok na nový průkaz posuzuje posudkový lékař správy sociálního zabezpečení i v případech, kdy je zřejmé, že se zdravotní stav postiženého nezměnil.

Schválením novely o poskytování dávek dnešní jednací den Sněmovny skončil. Piráti si vzali čtvrthodinovou přestávku, a poslanci už proto nemohli pokračovat ve finálním čtení sporné předlohy o rozšíření některých pravomocí České národní banky. Vrátit by se k němu mohli předposlední březnovou středu.