Automatická valorizace státních zdravotních plateb má být od roku 2024

— Autor: ČTK

Valorizační mechanismus plateb za státní pojištěnce do veřejného zdravotního pojištění má být zaveden od roku 2024. Příští rok by měl stát hradit 1900 Kč za pojištěnce a měsíc, řekl dnes poslancům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Jde o částku, z níž se bude při automatické valorizaci v dalším roce vycházet. Podle poslanců opozičního hnutí ANO by měla být vyšší.