Babiš: Česko už obdrželo skoro 400 tisíc dávek, nemocnice v Letňanech skončí kvůli financím

Od firem Pfizer/BioNTech dosud Česko dostalo 352.365 dávek vakcíny, od Moderny pak 20.400, z toho 12.000 dorazilo dnes. Za první čtvrtletí by podle Babiše měla ČR obdržet zhruba 1,7 milionu dávek, ve druhém pak až 8,4 milionu.

Očkování proti covidu-19 v Česku začalo na konci prosince, vakcínu dostávají zatím především zdravotníci a lidé ve věku nad 80 let. Zdravotníci dosud podle dnešního vyjádření Babiše aplikovali 266.631 dávek vakcíny. Obě dávky vakcíny dostalo zatím 36.251 lidí.

Babiš dnes znovu zmínil to, že ministerstvo zdravotnictví "velice nešťastně" komunikovalo informace o přerušení očkování proti covidu-19. "K žádnému zastavení očkování nedošlo," řekl. "Samozřejmě je potřeba, aby ta komunikace ze strany ministerstva zdravotnictví byla lepší a jasná," dodal.

Premiér ale dnes popřel informace pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT), že by do 14 dnů měl Jan Blatný (za ANO) odejít z pozice ministra zdravotnictví. Ve hře podle ČT mimo jiné je, že by resort převzal právě Babiš a výkonným ministrem by byl současný poradce předsedy vlády a bývalý šéf ministerstva Roman Prymula. Na dotaz ČTK premiér uvedl, že na spekulace pořadu nehodlá reagovat. Serveru Seznam Zprávy posléze sdělil, že o výměně ministra neuvažuje.

Čau lidi, dneska o opatřeních v Izraeli. Myslíte, že ta naše jsou přísná? Tak sledujte. Budete velice překvapeni. A sdílejte 👍 https://t.co/gDmSGnnLLc — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 31, 2021

Babiš: Nemocnice v Letňanech skončí kvůli finanční zátěži

Polní nemocnice v pražských Letňanech skončí kvůli tomu, že je finančně neúnosná. V dnešním videu na svých sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Důvodem podle něj není nedostatek zdravotníků, o kterém v pátek hovořil náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. Nemocnice nebyla od konce října, kdy ji armáda postavila, aktivována. Stát dosud jen za pronájem ploch zaplatil zhruba 51 milionů korun.

Babiš poznamenal, že stát nechal záložní nemocnici zřídit v době, kdy bylo hospitalizováno více než 8000 lidí, z obavy, že ve standardních nemocnicích nebude dostatečná kapacita. "Teď to končí, protože zkrátka finančně je to neúnosné. Není to o tom, že by nebyli zdravotníci. Pokud by to bývalo nastalo, tak bychom to určitě zvládli," uvedl.

Smlouva na pronájem prostoru by měla podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) skončit k 6. únoru. Záložní nemocnice v Brně nadále zůstane. Černý v pátek uvedl, že zrušení nemocnice v Letňanech navrhl proto, neboť její udržování považuje při nedostatku zdravotnického personálu za neúčelné. Pokud by se situace se zdravotníky zlepšila, jeví se podle Černého mnohem účelněji posílit kapacity normálních nemocnic než aktivovat zařízení v Letňanech.

Stát provozovateli letňanského výstaviště dosud za pronájem zaplatil 50,9 milionu korun bez DPH. Smlouva byla v listopadu prodloužena do konce února. Pokud by tedy pronájem skončil podle kontraktu, musel by stát zaplatit dalších 13,7 milionu korun bez DPH. Pakliže bude smlouva ukončena k 6. únoru, měl by stát doplatit necelé tři miliony.