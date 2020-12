Babiš sepsul Hamáčka. Otázka zpřísnění opatření není jeho věc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) nemá informace o tom, že by se kvůli zhoršení epidemie měla vláda v pondělí zabývat zpřísněním opatření proti covidu-19. Je to podle něj věcí ministerstva zdravotnictví, nikoli jiných členů vlády. Řekl to dnes novinářům po své návštěvě nemocnic v Praze. Reagoval tak na sobotní vyjádření vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), podle kterého Česko směřuje k dalšímu zpřísnění protikoronavirových opatření.